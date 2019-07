Europol a WADA zakročili spolu proti dopingu, zaistili tony steroidov

Akciu, ktorá prebiehala v 33 krajinách viedla talianska a grécka polícia.

Haag 9. júla (TASR) - Policajné zložky pod vedením talianskych a gréckych orgánov podnikli rozsiahlu antidopingovú raziu. V pondelok Europol informoval o medzinárodnej operácii Viribus, ktorá prebehla v 33 krajinách. Okrem Európy aj v USA v Kolumbii.



V rámci zásahu zaistili 24 ton anabolických steroidov, odhalili deväť laboratórií a zatkli 234 podozrivých. Podľa európskej policajnej organizácie išlo o najväčšiu raziu svojho druhu v histórii.



Podieľala sa na nej aj Svetová antidopingová agentúra (WADA). Policajti zhabali celkovo 3,8 milióna zakázaných substancii, ktoré distribuovalo sedemnásť gangov. "Chceli by sme pogratulovať všetkým zainteresovaným členom k úspešnej akcii. Toto je ukážka medzinárodnej spolupráce, ktorá prináša reálne výsledky v boji proti zakázaným látkam v športe," uviedol v stanovisku šéf spravodajskej a vyšetrovacej sekcie WADA Günter Younger.



Zásah sa zameral na ilegálne laboratóriá a distribúciu liekov. Na to gangy využívali fitnes centrá i internetové aj kamenné obchody. "Za uplynulých dvadsať rokov sa trh s anabolickými steroidmi výrazne zväčšil. Vďaka jeho prispôsobivosti je jednoduché dostať sa k dopingu. Konzumenti sú najmä fanatici do posilňovania. Profesionálni športovci steroidy užívajú v snahe zvýšiť si výkonnosť, tieto substancie však môžu vážne poškodiť zdravie," uviedol Europol v stanovisku.



O preparáty sa zaujímali hlavne amatérski športovci, no nie je vylúčené, že v sieti vyšetrovateľov uviaznu aj profesionáli. "Bolo nariadených 1357 dopingových testov," píše sa vo vyhlásení Europolu.



Akciu privítal aj Medzinárodný olympijský výbor (MOV). "Rozhodujúce je zamerať sa na obchodníkov a producentov, ktorí umožňujú výskyt dopingu v športe," konštatovali jeho predstavitelia.