Globálna mládežnícka kresťanská organizácia vznikla pred 180 rokmi

Londýn/Bratislava 5. júna (TASR) - Má viac ako 65 miliónov členov v 120 krajinách sveta, takmer 90.000 zamestnancov, približne 920.000 dobrovoľníkov a 12.000 pobočiek po celom svete.



Je síce založená na kresťanských princípoch, kladie si však za úlohu byť k dispozícii pre všetkých mladých ľudí bez ohľadu na náboženstvo a pritom nevykonávať cielenú misionársku činnosť.



Vo štvrtok 6. júna uplynie 180 rokov od vzniku organizácie Young Men's Christian Association (Kresťanské združenie mladých mužov), známu pod skratkou YMCA.



Založil ju 6. júna 1844 v londýnskom kostole sv. Pavla obchodník a súkenník George Williams spolu s jedenástimi priateľmi. Mal vtedy 23 rokov.



Jej cieľom bola kresťanská pomoc mladým ľuďom "strateným" v preindustrializovanom a odľudštenom prostredí anglických miest. V roku 1855 vznikla v Londýne aj dievčenská obdoba YWCA (Young Women 'Christian Association).



Williamsova myšlienka vyrástla zo stretnutí, ktoré organizoval v rámci čítania Biblie medzi svojimi spolupracovníkmi. To ho viedlo k myšlienke založenia organizácie YMCA za účelom "zlepšovania duchovného stavu mladých mužov zaoberajúcich sa súkenníctvom, vyšívaním a inými remeslami".



YMCA spojila kázanie na uliciach a distribúciu náboženských traktátov so sociálnou službou. Filantropi ich považovali za miesta pre zdravú rekreáciu, ktorá ochráni mládež pred pokušením alkoholu, hazardných hier a prostitúcie a ktorá bude podporovať dobré občianstvo.



Organizácia sa rozšírila mimo Spojeného kráľovstva čiastočne vďaka Veľkej výstave v roku 1851, prvej zo série svetových veľtrhov, ktorá sa konala v Hyde Parku v Londýne.



Myšlienku vytvorenia skutočne globálneho hnutia s medzinárodným ústredím inicioval Henry Dunant, tajomník YMCA Ženeva, ktorý neskôr založil Medzinárodný výbor Červeného kríža a získal prvú Nobelovu cenu za mier v roku 1901. Dunant úspešne presvedčil YMCA Paris, aby zorganizovala prvú svetovú konferenciu YMCA. Konferencia sa konala v auguste 1855 a zišlo sa na nej 99 mladých delegátov z deviatich krajín, ktorá sa konala pred výstavou Universelle (1855).



Diskutovali o vstupe do federácie s cieľom posilniť spoluprácu medzi jednotlivými spoločnosťami YMCA. Toto znamenalo začiatok Svetovej aliancie YMCA. Konferencia prijala Parížsky základ, spoločnú misiu pre všetky súčasné a budúce národné YMCA. Jeho motto bolo prevzaté z Biblie: "Aby všetci boli jedno".



V roku 1894 mala YMCA už viac ako 500.000 členov v 34 krajinách. V tom istom roku bol Williams kráľovnou Viktóriou povýšený do rytierskeho stavu a mestská rada Londýna ho za jeho životné dielo menovala čestným občanom mesta.



V Československu pôsobila YMCA od druhej polovice 19. storočia pod názvom "Kresťanský spolok mladíkov" alebo "Kresťanské združenie mládeže".



Niekoľko rokov fungovala aj ako YMCA v rámci Československej légie v Rusku. Jej činnosť sa však rozšírila najmä v civilnom sektore. Dcéra prezidenta republiky Alice Masaryková podnietila v roku 1921 založenie československých odnoží organizácií YMCA a YWCA.



V Prahe, Brne a Bratislave vybudovala rekreačné strediská. YMCA aj YWCA sa v období prvej Československej republiky (ČSR) zaslúžili o rozvoj volejbalu a basketbalu, neskôr i ďalších športov. Obe organizácie mali u nás pred 2. svetovou vojnou približne 20.000 členov.



V roku 1951 bola komunistickým režimom nútená svoju činnosť ukončiť, ktorú obnovila až v roku 1990 po Nežnej revolúcii.