Teplota sa má do roku 2028 zrejme zvýšiť o viac než 1,5 stupňa

Ženeva/New York 5. júna (TASR) - Priemerná globálna teplota sa do roku 2028 pravdepodobnosťou 80 percent zvýši o viac než 1,5 stupňa Celzia, čo je cieľ z klimatickej konferencie v Paríži v roku 2015. Uviedla to v stredu Svetová meteorologická organizácia (WMO), píše TASR.



Táto teplota by v období rokov 2024 až 2028 mala byť o 1,1 až 1,9 stupňa vyššia, než bola počas tzv. predindustriálneho referenčného obdobia (1850 – 1900).



Služba monitorovania zmeny klímy programu Copernicus (C3S) Európskej únie uviedla, že tohtoročný máj bol najteplejším májom v dejinách meraní. Teplota dosahovala rekordné hodnoty už 12-ty mesiac po sebe.



Generálny tajomník OSN António Guterres v spojitosti s týmito predpoveďami vyjadril znepokojenie a žiadal zákaz na propagovanie fosílnych palív. Ľudstvo prirovnal k meteoritu, ktorý zabil dinosaury.



WMO v pondelok potvrdila, že klimatický jav La Niňa sa v druhej polovici roka 2024 vráti a po mesiacoch teplotných rekordov prispeje k zníženiu teplôt.



K zmene pravdepodobne dôjde v priebehu niekoľkých nasledujúcich mesiacov, pretože jav El Niňo, ktorý od polovice roku 2023 prispel k prudkému nárastu globálnych teplôt a extrémnemu počasiu na celom svete, "ukazuje známky toho, že sa blíži ku koncu", uviedla táto agentúra OSN.