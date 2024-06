Globsec bude spoluorganizátorom oficiálnej konferencie summitu NATO

Bratislava 26. júna (TASR) - Mimovládna organizácia Globsec sa ako jediná európska organizácia spolu so Severoatlantickou alianciou, Bielym domom a americkými think-tankmi podieľa na príprave oficiálnej konferencie summitu NATO vo Washingtone, ktorá sa uskutoční 10. a 11. júla. TASR o tom informovala Henrieta Kunová z komunikačného oddelenia Globsecu.



Summit sa bude konať pri príležitosti osláv 75. výročia vzniku NATO. Slovensko tento rok oslávilo 20. výročie svojho vstupu do Aliancie.



Prezident a zakladateľ Globsecu Róbert Vass ocenil túto príležitosť, ktorá podľa neho potvrdzuje dôveryhodnosť organizácie v medzinárodnom meradle. "Som rád, že Globsec môže reprezentovať európsky hlas a špecificky hlas východného krídla, ktorý má v kontexte súčasnej bezpečnostnej situácie dôležitú úlohu," povedal Vass.



Na pripravovanej konferencii vo Washingtone vystúpi generálny tajomník NATO, viacerí premiéri a prezidenti členských štátov Aliancie a ďalší spojeneckí lídri.



Globsec už v minulosti organizoval oficiálne konferencie summitov NATO - vo Varšave v roku 2016 a o tri roky neskôr v Londýne. Tento rok ju spoluorganizuje s americkými think-tankmi The Atlantic Council, German Marshal Fund od the United States, CNAS a Hudson Institute.