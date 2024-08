Globsec: EÚ sa musí rozhodnúť, ako bude pristupovať k Číne

Praha 31. augusta (TASR) – Európska únia si musí najskôr určiť, v akých oblastiach chce s Čínou súperiť a podľa toho konať. V rámci toho by mohlo byť jedným z jej zámerov vytvorenie diverzifikovaného hospodárstva v globálnom meradle, ktoré dokáže vystáť aj politické tlaky. Dôležitou otázkou tiež je, či EÚ považuje Čínu za rovnocenného člena Svetovej obchodnej organizácie, ktorý dodržiava jej princípy. Myslia si to odborníci, ktorí v sobotu vystúpili na konferencii Globsec v Prahe. Informuje o tom osobitný spravodajca TASR.



Počas panelu Z Bruselu do Pekingu: Súperiace vízie budúcnosti sa hovorilo o prístupoch EÚ k Číne. Abigaël Vasselierová z Inštitútu Mercator pre čínske štúdia uviedla, že vojna na Ukrajine ukázala, že krajiny sa budú snažiť využiť vo svoj prospech závislosť Európy na nich. EÚ je podľa nej v súčasnosti najviac závislá práve na Číne a je dôležité, ako bude vzájomné vzťahy riadiť.



Vasserierová sa tiež domnieva, že diverzifikácia hospodárstva za súčasného Európskeho parlamentu bude veľmi náročná. Ako jeden z dôvodov uviedla posilnenie populistických a krajne pravicových strán v Európe.



Koray Köse zo spoločnosti Everstream Analytics vyjadril presvedčenie, že EÚ by sa v najbližších rokoch nemala snažiť meniť politicko-demokratickú situáciu Číny, pretože "toto je posledné desaťročie, keď je Čína veľmocou v oblasti pracovnej sily". Demografické zmeny, ktoré Číne hrozia, sú podľa neho bezprostredné a zrejme je potrebné byť na tento vývoj pripravený.



Generálny riaditeľ Svetového ekonomického fóra Mirek Dušek tvrdí, že vo vzťahoch medzi EÚ a Čínou sa spomínajú úvahy o národnej bezpečnosti a ekonomickej zvrchovanosti. Na druhej strane sú však podľa neho potrebné inovácie a práve tento sektor by mala mať EÚ silný. Na to je zase nutná aspoň nejaká vzájomná previazanosť a výmena nápadov, dodal.



Jednou zo súčasných nevýhod Európy je podľa českého podnikateľa Petra Pudila neschopnosť rozširovať duševné vlastníctvo a v kontexte technologického vývoja udržať krok s Čínou. Zároveň však podľa svojich slov verí, že v porovnaní s Čínou je európske spoločenstvo inovatívnejšie, a to aj napriek jej rozvoju za uplynulé roky.











(osobitný spravodajca TASR Samuel Randík)