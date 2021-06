GLOBSEC: Experti o využití technológií v bojových operáciách

Bratislava 15. júna (TASR) - Pri využívaní technológií pre potreby obrany a v bojových operáciách je dôležité dodržiavanie pravidiel a ľudská kontrola. Zhodli sa na tom v utorok na bezpečnostnej konferencii GLOBSEC 2021 Bratislava Forum Emmanuel Bresson, poradca pre oblasť kybernetiky, umelej inteligencie a disruptívnych technológií francúzskeho ministerstva obrany a Heather Roffová, analytička z Laboratória aplikovanej fyziky (APL) Univerzity Johnsa Hopkinsa.



Bresson povedal, že na francúzskom ministerstve obrany identifikovali niekoľko oblastí, kde sa dá umelá inteligencia využiť na bojisku, v kybernetickom priestore, pri rozhodovaní či záchranných operáciách.



"Umelá inteligencia je vo všetkých týchto doménach faktorom zrýchlenia, znásobenia účinnosti a zlepšenia v oblasti precíznosti," povedal Bresson. Vyžaduje si to však aj prijímanie precíznejších rozhodnutí. Takisto zdôraznil neustálu ľudskú kontrolu nad operáciami využívajúcimi umelú inteligenciu.



V súvislosti s koordináciou spojencov v rámci NATO pri využití technológií Bresson uviedol, že "najdôležitejšie je vzájomné porozumenie".



"Tieto technológie sú duálne - civilné a vojenské, čo znamená, že sa členovia Aliancie musia rozhodnúť, čo bude vyvíjať samotná Aliancia a čo bude na zodpovednosti jednotlivých členských krajín," povedal Bresson. Takisto je podľa neho potrebné brať do úvahy aj humanitárne právo.



Roffová upozornila na rozmanitosť v oblasti technológií a systémov medzi jednotlivými členskými krajinami NATO. Takisto vyzdvihla proces prípravy ľudských zložiek a zodpovednosť.



"Som presvedčená, že musíme myslieť na to, ako pripravujeme a vyzbrojujeme našich vojakov a ako potom zavádzame nové typy systémov do existujúcich...a na aké druhy misií budú využívané," povedala.