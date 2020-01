Goffin: Kto bude strážiť džihádistov po odchode vojakov NATO z Iraku?

Brusel 6. januára (TASR) - Belgicko je "vážne znepokojené" situáciou v Iraku a na Blízkom východe po zabití iránskeho generála Kásema Solejmáního a zástupcu veliteľa Jednotiek ľudovej mobilizácie (PMU) abú Mahdího Muhandisa. Uviedol to v pondelok belgický minister zahraničných vecí Philippe Goffin v rozhovore pre televíznu stanicu RTBF. Zároveň upozornil, že odchod vojakov medzinárodnej koalície pod vedením USA z Iraku vyvoláva otázky o tom, kto bude strážiť väznice v Iraku, kde sa nachádzajú džihádisti z Islamského štátu (IS).



Goffin upozornil, že existuje riziko globálneho konfliktu, a vyjadril ľútosť, že Irán a USA si vymieňajú urážky, tvrdé slová. Dodal, že prebiehajúce násilné aktivity a útoky treba zastaviť a všetci aktéri tohto konfliktu by mali "uprednostňovať hlas diplomacie".



V nedeľu iracký parlament požiadal o vyhostenie jednotiek medzinárodnej koalície vedenej Spojenými štátmi, do ktorej patria aj vojaci z Belgicka. RTBF pripomenula, že v rámci tejto koalície je v súčasnosti v Iraku nasadených viac ako 5000 amerických vojakov. Tí sú zodpovední najmä za monitorovanie väzníc na území Iraku, kde sú zadržiavaní džihádisti z IS vrátane tých, ktorí majú belgické občianstvo.



Podľa Goffina preto uznesenie irackého parlamentu, ako aj oznámenie protidžihádistickej koalície, že pozastavuje boj proti Islamskému štátu, vytvára "skutočný problém". Zároveň pripomenul, že uznesenie irackého parlamentu nie je záväzné.



"Momentálne je situácia pod kontrolou. Ale zostane to tak dlho?" odkázal Goffin na väznených džihádistov.



Šéf belgickej diplomacie zároveň vyzval občanov svojej krajiny, ktorí sa nachádzajú v Iraku, aby boli mimoriadne obozretní, a pripomenul im, že cestovať v týchto dňoch do Iraku neodporúča.



V pondelok sa v Bruseli stretnú veľvyslanci členských krajín NATO, aby prediskutovali krízu medzi USA a Iránom. Stretnutie zvolal generálny tajomník Severoatlantickej aliancie Jens Stoltenberg po sérii diskusií s predstaviteľmi spojeneckých krajín. Veľvyslanci 29 krajín NATO sa pravidelne stretávajú v Bruseli, aj niekoľkokrát týždenne, aby diskutovali o otázkach spoločného záujmu.



Misia NATO v Iraku, ktorá má niekoľko stoviek vojakov, na žiadosť irackej vlády od októbra 2018 pomáha s výcvikom a odbornou prípravou domácich ozbrojených síl, aby dokázali zabrániť návratu Islamského štátu.











spravodajca TASR Jaromír Novak