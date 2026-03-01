< sekcia Zahraničie
Goggiová triumfovala v Soldeu a má na dosah glóbus za super-G
Ženy majú v sezóne na programe super-G ešte dvakrát.
Autor TASR
Soldeu 28. februára (TASR) - Talianska lyžiarka Sofia Goggiová sa stala víťazkou nedeľného super-G v andorrskom stredisku Soldeu. Upevnila si tak pozíciu líderky disciplíny a priblížila sa zisku malého krištáľového glóbusu. Na druhom mieste skončila Nemka Emma Aicherová s mankom 24 stotín sekundy, tretia miesto obsadila Nórka Kajsa Lieová s odstupom 31 stotín sekundy.
Tridsaťtriročná Goggiová zaznamenala druhý triumf v sezóne, uspela už v decembrovom super-G vo francúzskom Val d'Isere. Na štart sa postavila s číslom 11 a na dobre pripravenej trati za slnečného počasia predviedla vyrovnanú jazdu. Nepredstihla ju ani Aicherová s trinástkou, víťazka sobotňajšieho super-G, ktorý sa išiel ako náhrada za odložené preteky v Zauchensee. Hlavná súperka Goggiovej v boji o prvenstvo v disciplíne Novozélanďanka Alice Robinsonová obsadila až 7. priečku s mankom +0,94. Čerstvá olympijská šampiónka Federica Brignoneová bola hneď za ňou ôsma (+0,99).
Ženy majú v sezóne na programe super-G ešte dvakrát. O týždeň v talianskom Val di Fassa a napokon vo finále Svetového pohára v nórskom Kvitfjelli.
