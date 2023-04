Goldmanovu cenu získala bojovníčka proti ťažbe v Amazónii

Brazília 25. apríla (TASR) - Goldmanovu environmentálnu cenu získala tento rok Alessandra Korap Munduruku, ktorá viedla kampaň za to, aby ťažobné spoločnosti začali v amazonskom pralese rešpektovať jej domorodý národ a jeho nároky na vlastníctvo pôdy. Ide o územie Sawré Muybu v brazílskom štáte Pará a patriace indiánskemu kmeňu Munduruku.



Alessandra Korap Munduruku je medzi šiestimi laureátmi z rôznych častí sveta, ktorí v roku 2023 získali cenu za úspechy a vedenie občianskych environmentálnych aktivistov udeľovanú Goldmanovou nadáciou so sídlom v San Franciscu, približuje agentúra AFP.



Úspech Alessandry Korap Munduruku spočíva v tom, že v máji 2021 dosiahla, že ťažobná spoločnosť Anglo American súhlasila so stiahnutím 27 už schválených žiadostí o výskum ťažby na území pôvodných obyvateľov Amazónie, vrátane územia Sawré Muybu rozprestierajúceho sa na 400.000 hektároch dažďového pralesa na rieke Tapajos.



Goldmanova nadácia uviedla, že spoločnosť Anglo American vtedy brazílskej vláde oznámila, že od žiadosti o prieskum upúšťa pre obavy domorodých komunít.



Upúšťanie od získavania povolení na prieskum na území pôvodných obyvateľov Brazílie následne oznámili aj ďalšie veľké ťažobné spoločnosti.



V roku 2022 tak prvýkrát za posledné desaťročia žiadna zo 130 ťažobných spoločností nepodala žiadosť o ťažbu na domorodých územiach.



Goldmanova nadácia upozornila aj na to, že kampaň Alessandry Korap Munduruku bola úspešná počas vlády krajne pravicového prezidenta republiky Jaira Bolsonara, ktorý znížil ochranu životného prostredia a presadzoval povolenie komerčnej ťažby a poľnohospodárstva na pôde patriacej juhoamerickým indiánskym kmeňom.



Alessandra Korap Munduruku však upozornila, že územie Sawré Muybu je naďalej ohrozované nelegálnymi baníkmi a zlatokopmi, pretože stále nebolo oficiálne uznané za rezerváciu pôvodného obyvateľstva. Vyzvala preto novú ľavicovú vládu prezidenta Luiza Inácia Lulu da Silvu, aby tak urýchlene urobila.



Tridsaťosemročná Alessandra podľa agentúry Reuters oznámila, že finančnú odmenu spojenú s Goldmanovou cenou použije na dokončenie vysokoškolského štúdia, aby sa mohla stať právničkou.