< sekcia Zahraničie
Golob: Demokraciu v Slovinsku čakajú ťažké časy
Golob zároveň vyjadril presvedčenie, že prichádza obdobie, aké sa nepodobá žiadnemu inému v slovinskej histórii.
Autor TASR
Ľubľana 1. júna (TASR) - Odchádzajúci slovinský premiér Robert Golob v nedeľu vyzval „demokratické sily“ v Slovinsku na zjednotenie a kritizoval novú vládu, ktorá vzišla z nedávnych parlamentných volieb a do úradu nastúpi tento štvrtok. Podľa jeho slov Slovinsko čaká ťažké obdobie.
Ako v noci na pondelok informovala agentúra STA, Golob to uviedol v príhovore na podujatí, ktorým si verejnosť na vrchu Janče ležiacom východne od Ľubľany pripomenula jednu z bitiek počas druhej svetovej vojny.
Vo svojom prejave sa odvolal na historickú skúsenosť Slovincov z čias druhej svetovej vojny, keď bol „národ rozdelený... Ľudia žili pod okupáciou, v strachu a ideologicky rozdelení.“ Vyzval na poučenie sa z tejto skúsenosti a pochopenie „vzácnosti mieru, demokracie a vzájomného rešpektu.“
Golob zároveň vyjadril presvedčenie, že prichádza obdobie, aké sa nepodobá žiadnemu inému v slovinskej histórii. Apeloval preto na demokratické politické sily, aby sa zjednotili. „Prichádza čas, keď bude potrebné zabudnúť na malé rozdiely, ktoré nás rozdeľujú. Demokraciu v Slovinsku čakajú ťažké časy. Je našou povinnosťou brániť ju,“ zdôraznil.
Slovinsko podľa neho musí vybudovať spoločnosť, v ktorej nebude miesto pre nenávisť, ponižovanie ani vylúčenie, spoločnosť, v ktorej rozmanitosť nie je hrozbou, ale bohatstvom.
Jeho vláda skončila po marcových parlamentných voľbách, v ktorých zvíťazil blok pravicových strán. Počas predvolebnej kampane sa v Slovinsku diskutovalo o politike krajiny v oblasti migrácie, sociálnej politiky a vzťahu k európskym inštitúciám. Golob a jeho spojenci opakovane varovali pred oslabovaním demokratických štandardov a rastúcou politickou polarizáciou.
Nový kabinet povedie líder Slovinskej demokratickej strany (SDS) Janez Janša, ktorý sa do funkcie premiéra vracia po štvrtý raz. Jeho predchádzajúce vlády čelili kritike opozície, médií aj niektorých európskych inštitúcií pre údajné oslabovanie nezávislosti médií, tlak na verejnoprávne inštitúcie a konflikty s občianskou spoločnosťou. Janša tieto obvinenia odmieta.
Hnutie Sloboda (GS) Roberta Goloba síce v marci vo voľbách získalo tesné víťazstvo, ale nebolo úspešné v povolebných rokovaniach o vytvorení koalície. Následne oznámil, že odchádza do opozície. Po voľbách GS súdnou cestou napadlo zvolenie lídra strany Pravda (Resni.ca) Zorana Stevanoviča za predsedu parlamentu z dôvodu označenia hlasovacích lístkov v tajnom hlasovaní. Ústavný súd však koncom minulého týždňa sťažnosť zamietol. Odmietol aj žiadosť GS o preskúmanie rokovacieho poriadku parlamentu.
Ako v noci na pondelok informovala agentúra STA, Golob to uviedol v príhovore na podujatí, ktorým si verejnosť na vrchu Janče ležiacom východne od Ľubľany pripomenula jednu z bitiek počas druhej svetovej vojny.
Vo svojom prejave sa odvolal na historickú skúsenosť Slovincov z čias druhej svetovej vojny, keď bol „národ rozdelený... Ľudia žili pod okupáciou, v strachu a ideologicky rozdelení.“ Vyzval na poučenie sa z tejto skúsenosti a pochopenie „vzácnosti mieru, demokracie a vzájomného rešpektu.“
Golob zároveň vyjadril presvedčenie, že prichádza obdobie, aké sa nepodobá žiadnemu inému v slovinskej histórii. Apeloval preto na demokratické politické sily, aby sa zjednotili. „Prichádza čas, keď bude potrebné zabudnúť na malé rozdiely, ktoré nás rozdeľujú. Demokraciu v Slovinsku čakajú ťažké časy. Je našou povinnosťou brániť ju,“ zdôraznil.
Slovinsko podľa neho musí vybudovať spoločnosť, v ktorej nebude miesto pre nenávisť, ponižovanie ani vylúčenie, spoločnosť, v ktorej rozmanitosť nie je hrozbou, ale bohatstvom.
Jeho vláda skončila po marcových parlamentných voľbách, v ktorých zvíťazil blok pravicových strán. Počas predvolebnej kampane sa v Slovinsku diskutovalo o politike krajiny v oblasti migrácie, sociálnej politiky a vzťahu k európskym inštitúciám. Golob a jeho spojenci opakovane varovali pred oslabovaním demokratických štandardov a rastúcou politickou polarizáciou.
Nový kabinet povedie líder Slovinskej demokratickej strany (SDS) Janez Janša, ktorý sa do funkcie premiéra vracia po štvrtý raz. Jeho predchádzajúce vlády čelili kritike opozície, médií aj niektorých európskych inštitúcií pre údajné oslabovanie nezávislosti médií, tlak na verejnoprávne inštitúcie a konflikty s občianskou spoločnosťou. Janša tieto obvinenia odmieta.
Hnutie Sloboda (GS) Roberta Goloba síce v marci vo voľbách získalo tesné víťazstvo, ale nebolo úspešné v povolebných rokovaniach o vytvorení koalície. Následne oznámil, že odchádza do opozície. Po voľbách GS súdnou cestou napadlo zvolenie lídra strany Pravda (Resni.ca) Zorana Stevanoviča za predsedu parlamentu z dôvodu označenia hlasovacích lístkov v tajnom hlasovaní. Ústavný súd však koncom minulého týždňa sťažnosť zamietol. Odmietol aj žiadosť GS o preskúmanie rokovacieho poriadku parlamentu.