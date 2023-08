Golob: Povodne postihli dve tretiny Slovinska

Ľubľana 5. augusta (TASR) - Dve tretiny územia Slovinska postihli prívalové povodne a krajina čelí najhoršej prírodnej katastrofe vo svojich dejinách. Škody pravdepodobne presiahnu 500 miliónov eur, uviedol v sobotu po rokovaní Národnej bezpečnostnej rady a pred rokovaním vlády slovinský premiér Robert Golob, citovaný agentúrou STA.



Okrem stoviek poškodených či zničených domov bola vážne zasiahnutá aj cestná a energetická infraštruktúra, takže návrat k bežnému životu si bude vyžadovať veľké úsilie, povedal Golob.



Mesto Črna na Koroškem, ležiace v úzkom údolí v regióne Koroška, je po zničení niekoľkých mostov a ciest stále odrezané od okolitého sveta. Jeho obyvatelia majú nedostatok pitnej vody a potrebné vybavenie sa tam musí prepravovať letecky. Mesto bolo v sobotu dopoludnia bez elektriny, vody a telekomunikačných služieb, informovala miestna civilná ochrana.



Premiér avizoval, že obchody s potravinami a tovarom technického charakteru budú výnimočne otvorené aj v nedeľu a predĺžia svoje otváracie hodiny.



Vyhlásenie núdzového stavu nie je podľa Goloba nateraz potrebné, keďže Slovinsko má podľa neho jeden z najlepších systémov pomoci pri katastrofách a civilnej ochrany v Európe.



Vláda bude v sobotu rokovať o zmene zákona o obnove po živelných pohromách, ktorý má umožniť starostom prijímať mimoriadne opatrenia mimo systému verejného obstarávania. Golob očakáva, že táto legislatívna zmena umožní obyvateľom rýchlejšie sa vrátiť do normálu. Očakáva, že parlament schváli návrh zákona v utorok alebo stredu.



V dôsledku záplav sú najmä na severe a severovýchode Slovinska uzavreté mnohé hlavné cesty, vrátane diaľnice A1. Tá je neprejazdná v smere na východ medzi mestami Žalec a Vransko, smerom na západ je uzavretý úsek medzi mestami Blagovica a Šempeter.



Turistom, ktorí cestujú cez Slovinsko do Chorvátska a ďalej na juh, sa odporúča použiť buď diaľnicu A2, ktorá na územie Slovinska vstupuje z Rakúska cez Karavanský tunel, alebo diaľnicu A4 cez Maribor.



V regiónoch Gorenjska a Koroška sa zrútilo viacero mostov a došlo aj k zosuvom pôdy, pričom situácia sa mení z minúty na minútu. Menšie mosty nevydržali nápor vody aj na iných miestach Slovinska.



Uzavretá je aj železničná trať medzi mestami Celje a Zidani Most, ktoré leží neďaleko hraníc s Chorvátskom.



V pohraničnej oblasti s rakúskou spolkovou krajinou Korutánsko je situácia mimoriadne kritická. V Ljubne boli zničené štyri domy a niekoľko tisíc ľudí muselo byť evakuovaných. Mestečko Škofja Loka je takmer celé pod vodou. Záchranné operácie komplikujú zosuvy bahna a výpadky dodávok elektriny, píše rakúsky denník Kleine Zeitung.



V obci Komenda je vyhlásená mimoriadna situácia. Obyvateľov úrady vyzvali, aby neopúšťali svoje domovy a čakali na pomoc. Pod vodou je aj historické mesto Šoštanj.



Na severovýchode Slovinska sú najviac postihnuté mestá Solčava a Luče ležiace na hornom toku rieky Savinja. Zaplavené je aj mesto Medvode ležiace severne od Ľubľany.



Extrémne počasie si v Slovinsku vyžiadalo doteraz tri obete. Vo štvrtok večer zomrela žena v meste Kamnik. Dvaja holandskí občania prišli o život v horskej oblasti neďaleko mesta Kranj, pravdepodobne ich zasiahol blesk.