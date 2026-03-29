Golob:Obrysy vládnej koalície v Slovinsku sa začnú črtať po 10. apríli
Lídri zúčastnených strán sa na prvom stretnutí priblížili k dohode o legislatíve na posilnenie odolnosti krajiny, ako aj o systémových zmenách na účinnejší boj proti korupcii.
Autor TASR
Ľubľana 28. marca (TASR) – Úradujúci slovinský premiér Robert Golob očakáva, že prvé obrysy budúcej vládnej koalície sa začnú črtať 10. apríla, keď sa uskutoční ustanovujúca schôdza nového parlamentu a bude sa rozhodovať o predsedovi Národného zhromaždenia. Informovala o tomagentúra STA, píše TASR.
„Vtedy sa začnú črtať prvé kontúry koalície,“ uviedol Golob v diskusnej relácii verejnoprávnej televízie RTV Slovenija. Dodal, že je „mierne optimistický“, že sa podarí zvoliť kandidáta podporeného budúcou koalíciou. „Hľadáme kandidáta, ktorý dokáže získať 46 hlasov,“ povedal Golob a vyjadril presvedčenie, že tento cieľ sa podarí dosiahnuť. Následne sa začnú samotné rokovania o koaličnej zmluve, ktoré podľa jeho slov zvyčajne trvajú niekoľko mesiacov.
Prvé povolebné rokovanie o novej vládnej koalícii sa konalo v piatok v Ľubľane. Golob, ktorý je lídrom Hnutia Sloboda (GS), naň pozval všetky strany zvolené do parlamentu okrem druhej najsilnejšej Slovinskej demokratickej strany (SDS). Konzervatívna aliancia strán Nové Slovinsko (NSi), Slovinská ľudová strana (SLS) a Fokus však účasť na takýchto rokovaniach zatiaľ odmietla. Golob však tieto strany plánuje osloviť opäť a verí, že sa neskôr zapoja, najmä vzhľadom na ekonomické výzvy spojené s dôsledkami vojny na Blízkom východe.
Lídri zúčastnených strán sa na prvom stretnutí priblížili k dohode o legislatíve na posilnenie odolnosti krajiny, ako aj o systémových zmenách na účinnejší boj proti korupcii. Diskutovali aj o nutnosti objasniť obsah nahrávok, ktoré boli zverejnené pred nedávnymi parlamentnými voľbami a vyvolali podozrenie z pokusu o ich ovplyvnenie zo zahraničia prostredníctvom izraelskej súkromnej spravodajskej a konzultačnej firmy Black Cube.
Úradujúci premiér zdôraznil, že vzhľadom na súčasnú zložitú situáciu by si želal vládu so širokou politickou podporou, ktorá by dokázala nájsť prienik medzi sociálnou politikou a hospodárskymi a rozvojovými cieľmi.
Medzi prioritnými opatreniami ešte pred vznikom novej vlády Golob uviedol vytvorenie strategických zásob plynu a hnojív, ako aj energetických surovín na výrobu elektriny. V pláne je aj legislatíva na zabránenie narušeniam v logistike, aké sa objavili na trhu s pohonnými látkami, a opatrenia na tlmenie vplyvu rastúcich cien energií na ceny potravín. Vláda tiež zvažuje dočasné zníženie daňového zaťaženia práce s cieľom podporiť ekonomickú produktivitu.
