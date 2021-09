Združenie Golos: Voľby v Rusku boli neslobodné a v rozpore so zákonmi

Moskva 21. septembra (TASR) - Ruské združenie za práva voličov Golos, ktoré bolo pre svoje financovanie z cudziny zaradené na zoznam tzv. zahraničných agentov, považuje tohtoročné parlamentné voľby v Rusku za "neslobodné a v rozpore s ruskými zákonmi". Uvádza sa to vo vyhlásení, o ktorom informoval spravodajský web Obščaja gazeta.



"Hnutie Golos musí s poľutovaním priznať, že tieto voľby nemôže uznať za skutočne slobodné, pretože výsledky boli dosiahnuté v rámci neslobodnej a nerovnej volebnej súťaže a značnému počtu občanov bol obmedzený výkon ich pasívneho volebného práva," píše sa vo vyhlásení Golosu.



Úrady podľa Golosu urobili všetko pre to, aby oponentom súčasnej vlády zabránili zúčastniť sa na voľbách. "Časť politického spektra v Rusku bola vymazaná z hlasovacích lístkov, čím sa veľkému počtu ruských občanov úmyselne zabránilo zvoliť si svojich zástupcov," konštatuje združenie. Vo voľbách v Rusku nemohli kandidovať politici alebo aktivisti, ktorí sa angažovali v združeniach a organizáciách založených alebo spojených s väzneným opozičným politikom Alexejom Navaľným.



Pozorovatelia Golosu vo svojej správe kritizovali aj nezrovnalosti pri sčítaní odovzdaných hlasov, pričom deklarovali, že v niektorých regiónoch došlo k "výraznému skresleniu výsledkov".



Agentúra DPA pripomenula, že pre obmedzenia zo strany ruských úradov sa na voľbách v Rusku - prvýkrát od roku 1993 - nezúčastnili žiadni pozorovatelia vyslaní Organizáciou pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE).



Voľby do Štátnej dumy, dolnej komory ruského parlamentu, vyhrala podľa očakávania vládnuca strana Jednotné Rusko, ktorej svoje hlasy podľa oficiálnych údajov odovzdalo 49,8 percenta voličov a má tak v parlamente ústavnú väčšinu. Na druhom mieste So ziskom 18,9 percenta hlasov, skončili komunisti.



Spravodajský web Novaja gazeta v utorok poukázal na podozrenia z manipulácie s výsledkami elektronického hlasovania v Moskve, pričom citoval nezávislého volebného analytika Sergeja Špiľkina, podľa ktorého Jednotné Rusko má na konte 14 miliónov "anormálnych hlasov" voličov. Bez takéhoto falšovania by sa zisk tejto strany pohyboval od 31 do 33 percent.