Golos:Prezidentské voľby v Rusku boli najpodvodnejšie v dejinách štátu

Londýn 18. marca (TASR) - Ruské nezávislé hnutie Golos (v preklade Hlas), ktoré monitoruje dodržiavanie práv voličov a volebných pravidiel, označilo prezidentské voľby v Rusku za "najpodvodnejšie a najskorumpovanejšie v histórii krajiny". Za ich víťaza bol vyhlásený úradujúci šéf Kremľa Vladimir Putin, ktorý získal takmer 90 percent odovzdaných hlasov.



Prezidentské voľby sa konali od minulého piatka do nedele nielen v Rusku, ale aj na Ruskom okupovaných územiach na Ukrajine. Hlasovalo sa aj na ruských veľvyslanectvách v zahraničí.



Podľa vyhlásenia hnutia Golos, ktoré zverejnila agentúra Reuters, tieto trojdňové voľby nemožno brať do úvahy. Predvolebná kampaň sa totiž "konala v situácii, keď základné články ruskej ústavy zaručujúce politické práva a slobody v podstate neplatili a samotná ústava bola zmenená a doplnená tak, aby sa obišlo obmedzenie výkonu funkcie prezidenta na viac ako dve funkčné obdobia".



"Nikdy predtým sme nevideli prezidentskú kampaň, ktorá by tak ďaleko zaostávala za ústavnými štandardmi," upozornil Golos vo vyhlásení.



Hnutie Golos podotklo, že počas volieb bol celý štátny aparát zapojený do propagandy, nátlaku a do kontroly nad voličmi a kampaň i hlasovanie prebiehali v podmienkach cenzúry.



Golos priblížil, že v niektorých regiónoch zástupcovia orgánov činných v trestnom konaní kontrolovali prejav vôle voličov, trestali ich za "nesprávne" nápisy na hlasovacom lístku alebo za "nesprávny" čas príchodu do volebnej miestnosti. Inde dokonca požadovali, aby voliči prezradili, koho vo voľbách podporili.



"Nič podobné v takom rozsahu sa vo voľbách v Rusku ešte nestalo," upozornil Golos.



Poznamenal tiež, že organizátori volieb urobili všetko pre to, aby obmedzili možnosť verejnosti sledovať priebeh hlasovania: zablokovali prístup k - donedávna obvyklým - videoprenosom z volebných miestností a nepovolili tam ani prítomnosť nezávislých pozorovateľov.



Tieto voľby nesplnili svoju hlavnú funkciu – poskytnúť predstavu o skutočnej nálade občanov a neumožnili im samostatne a slobodne sa rozhodovať o budúcnosti svojej krajiny, uviedol Golos.



Kremeľ v pondelok privítal výsledok volieb s rekordnou účasťou 77,4 percent voličov ako dôkaz, že ruský národ sa okolo Putina "skonsolidoval". Spojené štáty, Nemecko, Británia a iné krajiny ale deklarovali, že hlasovanie nebolo ani slobodné, ani spravodlivé, a to aj kvôli väzneniu politických oponentov Kremľa a cenzúre. Ruské vedenie na takúto kritiku reagovalo tvrdením, že pokusy Západu vykresliť voľby ako nelegitímne sú absurdné.



Ruská Ústredná volebná komisia (ÚVK) uviedla, že hlasovanie v prezidentských voľbách bolo pod náležitou kontrolou, a to pozorovateľmi delegovanými prezidentskými kandidátmi, politickými stranami či spoločenskými organizáciami. Zúčastnili sa na nich aj stovky pozorovateľov zo zahraničia, dodala ÚVK.



Podľa Golosu však kandidáti a strany v niektorých regiónoch svojich pozorovateľov na voľby nevyslali. V iných prípadoch boli ich pozorovatelia z miestností stiahnutí po začatí hlasovania.



"V súkromných rozhovoroch zástupcovia kandidátov a strán priznali, že sa tak dialo pod tlakom," uviedol Golos.



Zadržaní a zatknutí boli aj dobrovoľníci, ktorí pred volebnými miestnosťami zbierali dáta pre vypracovanie tzv. exit polls. Šlo najmä o stúpencov Borisa Nadeždina, ktorého ÚVK odmietla zaregistrovať ako kandidáta prezidentských volieb pre údajné nedostatky na hárkoch s podpismi od jeho podporovateľov.



Agentúra Reuters upozornila, že tvrdenia Golosu o takýchto incidentoch nedokáže overiť z nezávislých zdrojov.



Na sociálnych sieťach však kolujú videá zachytávajúce protesty vo volebných miestnostiach, kde zaznamenali pokusy o podpálenie urny či znehodnotenie hlasovacích lístkov v urne vyliatím zeleného dezinfekčného roztoku či atramentu.



Predsedníčka ÚVK Ella Pamfilovová označila páchateľov takýchto incidentov za "šmejdov" a dodala, že za narušenie volieb môže hroziť do päť rokov väzenia. Exprezident Dmitrij Medvedev deklaroval, že takíto ľudia by mohli byť súdení za vlastizradu.



Golos, založený v roku 2000, je jedinou organizáciou monitorujúcou voľby v Rusku, ktorá je nezávislá od tamojších úradov. V roku 2013 však bola označená za tzv. zahraničného agenta a dostala zákaz vysielať svojich pozorovateľov do volebných miestností.



Jeden z vodcov Golosu, Grigorij Melkoňjanc, je momentálne vo väzbe, kde čaká na súdny proces v kauze obvinenia za údajnú spoluprácu s tzv. nežiaducou organizáciou. Golos označuje Melkoňjancov prípad za spolitizovaný.