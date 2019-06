Golunov: Budem pokračovať vo vyšetrovaní

Stiahnutie obvinení voči Golunovi privítala aj EÚ.

Moskva 11. júna (TASR) - Ruský investigatívny novinár Ivan Golunov, ktorého v utorok zbavili obvinení týkajúcich sa drogovej trestnej činnosti, vyhlásil, že bude pokračovať vo svojej práci.



"Budem pokračovať vo vyšetrovaní... aj pohrebníckeho biznisu," povedal 36-ročný Golunov novinárom, ktorí ho privítali v budove hlavného vyšetrovacieho oddelenia moskovského oddelenia ministerstva vnútra. Tlieskali a skandovali "Váňa, Váňa", "poznamenala agentúra TASS.



Stiahnutie obvinení voči Golunovi privítala aj EÚ. Európska komisia to označila za "pozitívny výsledok", žiada však prešetrenie správ o tom, že policajti novinára vo väzbe bili, informovala agentúra AFP.



"Je to víťazstvo... Plačem," vyhlásil Ivan Kolpakov, šéfredaktor lotyšského spravodajského portálu Meduza.io, pre ktorý Golunov pracuje.



Golunova zbavili obvinení z pokusu o obchodovanie s "veľkým množstvom" nelegálnych drog.



"Na základe výsledkov biologických, kriminalistických, daktyloskopických a genetických expertíz padlo rozhodnutie zastaviť trestné stíhanie občana Ivana Golunova z dôvodu nedostatku dôkazov o jeho účasti na trestnom čine. Dnes bude prepustený z domáceho väzenia," oznámil ruský minister vnútra Vladimir Kolokoľcev.



Zároveň avizoval, že v súvislosti s prípadom požiada prezidenta Vladimira Putina, aby odvolal vedúci dvoch oddelení na ministerstve vnútra v Moskve.



"Materiály interného vyšetrovania z oddelenia osobnej bezpečnosti Ministerstva vnútra Ruskej federácie boli zaslané Vyšetrovaciemu výboru, aby posúdil zákonnosť činností policajtov, ktorí zadržali občana Golunova. Počas obdobia kontroly im bol pozastavený výkon úradných povinností," dodal minister vnútra.



Novinár Ivan Golunov, ktorý pracuje pre lotyšský spravodajský portál Meduza.io, bol zadržaný 6. júna v centre Moskvy "počas operatívnych pátracích aktivít" policajtov z oddelenia pre kontrolu obchodu s drogami. Podľa vyšetrovateľov sa tam Golunov "pokúsil o nelegálny predaj omamných látok vo veľkom objeme".



V sobotu bol Golunov obvinený, ale ešte v ten istý deň ho jeden z okresných súdov v Moskve odmietol vziať do väzby a poslal do domáceho väzenia, v ktorom mal byť do 7. augusta.



Novinár na súde vyhlásil, že je nevinný, a svoje trestné stíhanie dal so súvislosti so svojimi investigatívnymi článkami o podozrivých praktikách v pohrebných službách.



Novinárov obhajca je presvedčený, že zadržanie jeho mandanta nebolo v súlade so zákonom. Poukázal i na to, že policajti voči nemu použili násilie. Vyslovil tiež predpoklad, že drogy a váhy, ktoré sa našli v batohu novinára, boli podhodené políciou.



Kremeľ v pondelok oznámil, že prípad zadržaného ruského investigatívneho novinára Ivana Golunova "sleduje veľmi pozorne".



Prešetriť postup polície pri zatýkaní novinára žiada aj generálny tajomník Rady Európy Thorbjörn Jagland, ktorý na to vyzval ruského ministra vnútra Kolokoľceva osobne.



Na znak solidarity s Golunovom spravodajské portály Kommersant, RBK a Vedomosti vydali spoločné vyhlásenie, v ktorom sa píše, že dôkazy o Golunovovej vine považujú za nepresvedčivé a žiadajú aj preveriť postup polície pri jeho zatýkaní a vypočúvaní. Vyhlásenie My sme Ivan Golunov sa v pondelok objavilo aj na titulných stranách ich printových vydaní.