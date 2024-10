González sa chce vrátiť ako prezident do Venezuely

Madrid 4. októbra (TASR) — Bývalý opozičný prezidentský kandidát Edmundo González Urrutia sa chce 10. januára vrátiť do vlasti a ujať sa úradu ako "zvolený prezident". Povedal to v piatok na podnikateľskom fóre v Španielsku vo svojom prvom verejnom vystúpení od príchodu do tejto krajiny, informuje TASR na základe správy agentúry Reuters.



"Chystám sa čo najskôr vrátiť do Venezuely, keď v našej krajine obnovíme demokraciu... 10. januára sa ujmem úradu ako zvolený prezident," povedal González novinárom.



González Urrutia utiekol do Španielska 9. septembra, týždeň po tom, čo naňho venezuelské úrady vydali zatykač, v ktorom ho obvinili zo sprisahania a iných zločinov. Po voľbách totiž trikrát po sebe ignoroval predvolanie prokuratúry z obáv, že by ho mohli zadržať.



Pre agentúru Reuters povedal, že hľadal diplomatické útočisko po tom, čo mu oznámili, že ho chcú zadržať venezuelské bezpečnostné zložky.



Prezidentské voľby vo Venezuele sa konali 28. júla. Národná volebná rada, blízka vláde, vyhlásila za ich víťaza dovtedajšiu dvojnásobnú hlavu štátu Nicolása Madura, ktorého inaugurácia na tretie funkčné obdobie je naplánovaná práve na 10. januára 2025. Opozícia tvrdí, že výsledok volieb bol zmanipulovaný a má dôkazy o tom, že v skutočnosti s výrazným náskokom zvíťazil González Urrutia.



Spojené štáty, Európska únia či krajiny Latinskej Ameriky odmietli uznať Madura za víťaza volieb. Proti ich výsledkom sa konali násilné demonštrácie, pri ktorých podľa oficiálnych údajov zahynulo 27 civilistov