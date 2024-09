González Urrutia: Donútili ma podpísať list, ktorým som uznal porážku

Caracas/Madrid 19. septembra (TASR) - Venezuelský opozičný líder Edmundo González Urrutia, ktorý bol kandidátom v júlových prezidentských voľbách v stredu vyhlásil, že bol nútený podpísať list, v ktorom akceptoval rozhodnutie venezuelského najvyššieho súdu a uznal víťazstvo súčasného prezidenta Nicolása Madura. Uviedol však, že dokument podpísal pod nátlakom a je preto neplatný. Informoval o tom na sociálnej sieti X. TASR informuje podľa agentúr Reuters, AFP a príspevkov na X.



González Urrutia tvrdí, list mu priniesli viceprezidentka Venezuely Delcy Rodríguezová a jej brat Jorge Rodríguez, ktorý je predsedom parlamentu. Stretnutie sa uskutočnilo v čase, keď sa González Urrutia ukrýval na španielskom veľvyslanectve v Caracase.



"Nasledovali veľmi napäté hodiny nátlaku a vydierania," objasnil podpísanie dokumentu González Urrutia. Po tomto stretnutí opozičný líder usúdil, že na slobode bude užitočnejší ako vo väzení, píše Reuters. Následne ušiel do Španielska, kde požiadal o azyl. Uviedol taktiež, že dokument je nulitný, keďže ho podpísal pod nátlakom.



Venezuelské úrady naklonené vláde vyhlásili za víťaza prezidentských volieb súčasného prezidenta Madura. Opozícia voľby považuje za zmanipulované a tvrdí, že má dôkazy o tom, že s pohodlným náskokom zvíťazil jej kandidát González Urrutia.



Po voľbách vydali na opozičného kandidáta zatykač za to, že sa vyhlasuje za právoplatného víťaza volieb. Pred odchodom z krajiny sa mesiac skrýval a trikrát po sebe ignoroval predvolanie na prokuratúru s odôvodnením, že by mu hrozilo väzenie.



Viacero štátov vrátane USA, EÚ a krajín Latinskej Ameriky odmietli uznať Madura za víťaza bez toho, aby Venezuela poskytla podrobné výsledky hlasovania vrátane zápisníc z jednotlivých volebných okrskov.