Gorbačov a Muratov vyzývajú prestať s likvidáciou Memorialu

Moskva 19. novembra (TASR) - Laureáti Nobelovej ceny mieru z Ruska - bývalý prezident ZSSR Michail Gorbačov a šéfredaktor denníka Novaja Gazeta (NG) Dmitrij Muratov - vyzvali ruskú generálnu prokuratúru, aby upustila od požiadavky na likvidáciu ľudskoprávnej organizácie Memorial, ktorá sa roky venuje skúmaniu dejín politických represií a ochrane ľudských práv.



Vo svojej výzve, zverejnenej vo štvrtok v NG, obaja laureáti pripomínajú, že činnosť Memorialu bola vždy zameraná na obnovu historickej spravodlivosti, zachovanie pamiatky na státisíce tých, ktorí zomreli a trpeli počas rokov represií, a na to, aby "sa tomu dalo predísť teraz i v budúcnosti".



Pokračovanie činnosti Memorialu je v záujme spoločnosti i ruského štátu, zdôraznili.



Gorbačov a Muratov uviedli, že požiadavka na likvidáciu Memorialu "vyvolala v krajine (Rusku) znepokojenie a obavy", a dodali, že tieto pocity zdieľajú tiež.



"Vyzývame generálnu prokuratúru, aby žalobu stiahla zo súdu a vyriešila nároky mimosúdnou cestou," píše sa vo výzve, v ktorej jej signatári žiadajú príslušný súd, aby odročil termín pojednávania v kauze, "aby sa spoločným úsilím podarilo zbaviť sa tohto pre krajinu bolestivého problému".



Ruská generálna prokuratúra pred týždňom avizovala, že požiadala najvyšší súd o likvidáciu Memorialu pre jej údajné "systematické porušovanie zákona o zahraničných agentoch".



Najvyšší súd by mal túto žiadosť posúdiť 25. novembra.



Memorial medzičasom podporili desiatky ruských a medzinárodných organizácií, politikov, osobností vedy a kultúry. Kremeľ však uviedol, že "s Memorialom sú dlhodobo problémy, pokiaľ ide o dodržiavanie ruských zákonov".



Memorial založili v roku 1989 aktivisti za ľudské práva vrátane renomovaného vedca a sovietskeho disidenta Andreja Sacharova. Organizácia bola opakovane uvádzaná ako tip na udelenie Nobelovej ceny za mier, no nikdy ju nezískala.



Pre svoju činnosť a postoje jej predstaviteľov je Memorial už roky v centre pozornosti ruských úradov: od roku 2016 je zaradené na zoznam zahraničných agentov a súdy mu viackrát udelili pokutu za porušenie zákona.