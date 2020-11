Gorbačov dúfa, že Biden sa bude snažiť normalizovať vzťahy

Moskva 8. novembra (TASR) - Bývalý prezident Sovietskeho zväzu Michail Gorbačov si myslí, že Joe Biden, ktorý zvíťazil v prezidentských voľbách, chápe dôležitosť vzťahov medzi USA a Ruskom. Gorbačov zároveň dúfa, že USA dokážu zlepšiť vzájomnú dôveru.



Gorbačov v nedeľu pre ruskú štátnu tlačovú agentúru TASS scharakterizoval Bidena ako "známeho človeka s množstvom skúseností v domácej aj zahraničnej politike".



Sovietsky exprezident pre TASS povedal, že sa s Bidenom stretol niekoľkokrát, konkrétne počas jeho pôsobenia v úrade amerického viceprezidenta. "Naposledy to bolo v marci 2009. Vtedy Biden zastával úrad viceprezidenta. Rozprávali sme sa v Bielom dome takmer hodinu a vtedajší prezident (Barack) Obama sa k nám pridal. Mali sme podrobný a priateľský rozhovor. Nadobudol som dojem, že chápe dôležitosť vzťahov s Ruskom," uviedol Gorbačov.



"Dúfam, že Joe Biden sa bude snažiť normalizovať vzťahy a zlepšiť dôveru medzi našimi krajinami. Som si istý, že je to v záujme Ameriky aj Ruska," doplnil Gorbačov.



"O tieto voľby bol veľký záujem po celom svete a je to pochopiteľné. Také je miesto USA v celosvetovej politike: vzťahy s Amerikou sú dôležité pre každého, pre každú krajinu. Som si istý, že aj Rusko potrebuje dobré vzťahy s USA, ale nie za každú cenu, samozrejme," zdôraznil Gorbačov.



Pod jeho vedením sa v komunistickom Sovietskom zväze (ZSSR) začala reformná politika prestavby (perestrojka) a otvorenosti (glasnosť). Zaslúžil sa o zmiernenie napätia vo svete, skončenie studenej vojny a rozpad sovietskeho bloku. V roku 1990 získal Nobelovu cenu za mier.



Dňom volieb v USA bol utorok 3. novembra. Podľa popredných amerických médií v nich vyhral demokrat Biden, ktorý už oznámil svoje volebné víťazstvo. Úradujúci prezident USA Donald Trump však vyhlásil, že neuznáva volebné víťazstvo svojho demokratického súpera Bidena a podnikne právne kroky proti údajnému volebnému podvodu.