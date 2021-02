Gorbačov:Biden a Putin by sa mali snažiť o obmedzenia jadrových zbraní

Moskva 27. februára (TASR) - Americký prezident Joe Biden a jeho ruský náprotivok Vladimir Putin by sa mali usilovať o rozšírenie obmedzení týkajúcich sa jadrových zbraní. V sobotu sa tak pre ruskú agentúru Interfax vyjadril bývalý prezident Sovietskeho zväzu Michail Gorbačov. informovala o tom agentúra AFP.



Podľa Gorbačova je dôležité, aby sa lídri stretli a na túto tému rokovali. "Je jasné, že hlavnou záležitosťou je vyhnúť sa nukleárnej vojne. A pre to, že takémuto problému sa musíme vyhnúť, je nemožné vyriešiť ho samostatne - je nutné stretnúť sa," vyjadril sa.



K dosiahnutiu cieľa o obmedzení jadrových zbraní príde podľa neho vtedy, ak "zvíťazí túžba dosiahnuť denuklearizáciu a posilniť bezpečnosť".



Len krátko po tom, čo Biden zasadol do prezidentského úradu, USA oznámili predĺženie o päť rokov platnosti dohody New START s Ruskom, ktorá obmedzuje počet amerických a ruských strategických jadrových zbraní.



Nová dohoda START, podpísaná v roku 2010, obmedzuje na 1550 počet jadrových hlavíc, ktoré môžu byť rozmiestnené Moskvou a Washingtonom - disponujúcimi najväčšími nukleárnymi arzenálmi na svete.



Dohoda, ktorá mala vypršať 5. februára, je všeobecne vnímaná ako vzácna príležitosť pre dosiahnutie kompromisu medzi Ruskom a USA, ktorých vzťahy sa v uplynulých rokoch dramaticky zhoršili.



Začiatkom tohto roka bývalý líder Sovietskeho zväzu apeloval na snahu o zlepšenie rusko-amerických vzťahov, ktoré sú podľa neho "znepokojujúce". Na margo dohody New START sa vyjadril, že by ju neskôr mohla nahradiť "ambicióznejšia" zmluva.