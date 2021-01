Gordon Brown: Británii bez reforiem vlády hrozí zlyhanie štátu

Londýn 25. januára (TASR) - Spojené kráľovstvo musí zaviesť reformy v systéme spravovania krajiny, inak mu hrozí "zlyhanie štátu", upozornil bývalý britský premiér Gordon Brown. Informovala o tom v pondelok na svojej webovej stránke stanica BBC.



Situácia v súvislosti s ochorením COVID-19 odkrýva "napätie" medzi britskou vládou a regionálnymi vládami i jednotlivými krajinami v rámci Spojeného kráľovstva, napísal Brown v nedeľu v denníku The Daily Telegraph.



Brown podporuje federálny systém s väčšími právomocami pre jednotlivé regióny a krajiny, píše BBC. Pandémia podľa jeho slov "vyniesla na povrch napätie a pocity krivdy, ktoré v krajine tlejú už roky". Poukázal najmä na spory v súvislosti s lockdownom, obmedzeniami a núteným voľnom (furlough).



"Som presvedčený, že teraz si vyberáme medzi reformovanou krajinou a zlyhaním krajiny," uviedol Brown - bývalý líder Labouristickej strany. Súčasného britského premiéra Borisa Johnsona vyzval, aby zriadil výbor, ktorý má prehodnotiť systém vládnutia a spravovania krajiny.



Britská konzervatívna strana zriadenie takéhoto výboru sľúbila pred voľbami v decembri 2019, pripomína BBC.



Prieskumy ukazujú nárast podpory pre nezávislosť Škótska a možné hlasovanie o hraniciach v Severnom Írsku, píše BBC.



Škótska národná strana (SNP) minulý týždeň uviedla, že uskutoční ďalšie referendum o nezávislosti, ak vo voľbách 6. mája dosiahne dobré výsledky.



Referendum na zjednotenie Severného Írska s Írskou republikou podľa prieskumu britského nedeľníka The Sunday Times podporuje 51 percent obyvateľov. Prvá ministerka Severného Írska Arlene Fosterová upozornila, že takéto hlasovanie by mohlo priniesť rozvrat v spoločnosti.