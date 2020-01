Gordon, ktorý dal dcére W. Houstonovej smrtiaci kokteil z drog, zomrel

Miami 2. januára (TASR) - Nick Gordon (30), priateľ Bobbi Kristiny Brownovej - jediného dieťaťa zosnulej speváčky Whitney Houstonovej -, ktorému súd pripísal podiel na smrti Bobbi, zomrel. Príčinou jeho úmrtia bolo pravdepodobne predávkovanie drogami. Vo štvrtok o tom informovali agentúra AFP a spravodajský portál dailymail.co.uk.



Gordonov právnik Joe Habachy uviedol, že o príčine smrti svojho dlhoročného klienta nemôže hovoriť.



"Môžem len povedať, že bolo skutočne zdrvujúce byť očitým svedkom toho, ako drogová závislosť totálne zdevastovala životy priateľov, ktorí boli milovaní a mali ohromný potenciál," uviedol Habachy pre AFP prostredníctvom elektronickej pošty.



"Napriek nesmiernym prekážkam, ktorým musel Nick v posledných rokoch čeliť, môžem čestne povedať, že pracoval tvrdo na tom, aby zostával triezvy, pričom si nadovšetko úprimne želal žiť zdravý život v kruhu svojej rodiny," dodal právny zástupca zosnulého Gordona.



Habachy je podľa svojich slov myšlienkami s Gordonovou rodinou a priateľmi, ako aj so všetkými rodinami, ktorým drogy zobrali ich blízkych.



Portál dailymail.co.uk uviedol ako pravdepodobnú príčinu Gordonovej smrti predávkovanie drogami.



Dvadsaťdvaročnú Bobbi Kristinu, ktorej otcom bol spevák Bobby Brown, našli 31. januára 2015 bezvládne ležať dolu tvárou vo vani v jej dome. Odvtedy nenadobudla vedomie a 26. júla toho istého roku zomrela v dôsledku nezvratného poškodenia mozgu.



Ešte v novembri 2016 nariadil Gordonovi súd v občianskoprávnom spore uhradiť pokutu vo výške 36 miliónov dolárov (približne 32,1 milióna eur) po tom, ako na neho podal žalobu súdom určený zástupca Brownovej pozostalosti.



Podľa znenia žaloby Gordon "priviedol Bobbi Kristinu do stavu bezvedomia za pomoci jedovatého koktailu a následne ju prevrátil v naplnenej vani tvárou do vody, čím je spôsobil vážne poškodenie mozgu".



Súdny lekár z americkej Atlanty však po preskúmaní celého prípadu dospel k záveru, že nie je možné určiť, či sa dcéra Whitney Houstonovej pokúsila vziať si život sama, alebo išlo o nehodu či pokus o vraždu. V čase, keď Bobbi Kristina ležala vo vani, bola pod vplyvom alkoholu, marihuany, morfia, upokojujúcich liekov a látky príbuznej kokaínu.



"Primárna príčina smrti, ktorá spúšťa sériu udalostí končiacich sa úmrtím, je v tomto prípade ponorenie spojené s intoxikáciou drogami," uvádza sa v správe súdneho lekára.



Brownovej matku, popovú hviezdu Whitney Houstonovú, našli 11. februára 2012 v kalifornskom Beverly Hills v bezvedomí v hotelovej vani a neskôr ju vyhlásili za mŕtvu. Speváčka, ktorá dlho bojovala so závislosťou od omamných látok, sa podľa úradov utopila, jej smrť však pripísali tiež užitiu kokaínu a srdcovej chorobe.