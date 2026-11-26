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VIDEO: Gordon Ramsay povedie návrat kultovej šou Top Gear
Ramsay je automobilovým nadšencom a vlastní rozsiahlu zbierku vozidiel, v ktorej nechýba viacero modelov značiek Aston Martin, Ferrari, Porsche, Land Rover či McLaren Senna.
Autor TASR
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Londýn 26. novembra (TASR) - Slávny britský šéfkuchár a reštauratér Gordon Ramsay povedie obnovenú motoristickú reláciu Top Gear. Britská verejnoprávna stanica BBC to oznámila v stredu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AP.
Ramsay, medzi ktorého úspešné relácie na oboch stranách Atlantiku patria Hell’s Kitchen a Ramsay’s Kitchen Nightmares, uviedol, že sa „už nevie dočkať začiatku“ práce na relácii. Tá si získala veľkú fanúšikovskú základňu po celom svete vďaka kombinácii bežných motoristických správ a často absurdných vodičských výziev.
Top Gear sa nevysiela od roku 2022, keď sa počas nakrúcania vážne zranil moderátor a bývalý kriketový reprezentant Andrew Flintoff. Po nehode na letiskovej dráhe ho previezli do nemocnice so zraneniami tváre a rebier. Jeho trojkolesový roadster Morgan Super 3 sa prevrátil a šmýkal po asfaltovej ploche približne 50 metrov.
Nakrúcanie novej série sa uskutoční na viacerých miestach v Británii vrátane domovskej základne relácie na letisku Dunsfold Aerodrome juhozápadne od Londýna, no aj v iných častiach sveta. Začne sa budúci rok a vysielanie je naplánované na rok 2028.
Šesťdesiatročný Ramsay povedal, že jeho „vášeň pre autá“ vznikla už v detstve, keď vyrastal neďaleko okruhu Silverstone, na ktorom sa konajú preteky Veľkej ceny Británie, patriace medzi prestížne podujatia seriálu Formuly 1.
„Top Gear bol vždy najlepší vtedy, keď prinášal nečakané zážitky – prekvapoval, zabával a prinášal tak akurát chaosu. Na tomto chceme stavať a priniesť novú energiu,“ uviedol.
Ramsay je automobilovým nadšencom a vlastní rozsiahlu zbierku vozidiel, v ktorej nechýba viacero modelov značiek Aston Martin, Ferrari, Porsche, Land Rover či McLaren Senna.
V relácii sa objavil už niekoľkokrát, po prvý raz v roku 2002, keď ju obnovili pod vedením Jeremyho Clarksona, Richarda Hammonda a Jamesa Maya. Po odchode tejto trojice v dôsledku údajného fyzického a slovného konfliktu, do ktorého bol zapojený Clarkson, relácia prešla ďalšou obnovou. Moderátorskú úlohu vtedy prevzali spomenutý Andrew Flintoff, Paddy McGuinness a Chris Harris.
Hammond pre rozhlasovú stanicu BBC Radio 4 povedal, že televízia ho požiadala, aby sa zapojil do nových dielov relácie. „Hovorili so mnou o tom. Oslovili ma s možnosťou zapojiť sa do vedenia novej série Top Gearu, ale nechcel som ju vracať k tomu, čím bola predtým. Preto som ponuku neprijal,“ povedal.
BBC oznámila, že mená ďalších Ramsayho spolumoderátorov zverejní neskôr. V novej sérii sľubuje „veľkolepé dobrodružstvá, odvážne testy a pôsobivé kaskadérske kúsky“.
Ramsay, medzi ktorého úspešné relácie na oboch stranách Atlantiku patria Hell’s Kitchen a Ramsay’s Kitchen Nightmares, uviedol, že sa „už nevie dočkať začiatku“ práce na relácii. Tá si získala veľkú fanúšikovskú základňu po celom svete vďaka kombinácii bežných motoristických správ a často absurdných vodičských výziev.
Top Gear sa nevysiela od roku 2022, keď sa počas nakrúcania vážne zranil moderátor a bývalý kriketový reprezentant Andrew Flintoff. Po nehode na letiskovej dráhe ho previezli do nemocnice so zraneniami tváre a rebier. Jeho trojkolesový roadster Morgan Super 3 sa prevrátil a šmýkal po asfaltovej ploche približne 50 metrov.
Nakrúcanie novej série sa uskutoční na viacerých miestach v Británii vrátane domovskej základne relácie na letisku Dunsfold Aerodrome juhozápadne od Londýna, no aj v iných častiach sveta. Začne sa budúci rok a vysielanie je naplánované na rok 2028.
Šesťdesiatročný Ramsay povedal, že jeho „vášeň pre autá“ vznikla už v detstve, keď vyrastal neďaleko okruhu Silverstone, na ktorom sa konajú preteky Veľkej ceny Británie, patriace medzi prestížne podujatia seriálu Formuly 1.
„Top Gear bol vždy najlepší vtedy, keď prinášal nečakané zážitky – prekvapoval, zabával a prinášal tak akurát chaosu. Na tomto chceme stavať a priniesť novú energiu,“ uviedol.
Ramsay je automobilovým nadšencom a vlastní rozsiahlu zbierku vozidiel, v ktorej nechýba viacero modelov značiek Aston Martin, Ferrari, Porsche, Land Rover či McLaren Senna.
V relácii sa objavil už niekoľkokrát, po prvý raz v roku 2002, keď ju obnovili pod vedením Jeremyho Clarksona, Richarda Hammonda a Jamesa Maya. Po odchode tejto trojice v dôsledku údajného fyzického a slovného konfliktu, do ktorého bol zapojený Clarkson, relácia prešla ďalšou obnovou. Moderátorskú úlohu vtedy prevzali spomenutý Andrew Flintoff, Paddy McGuinness a Chris Harris.
Hammond pre rozhlasovú stanicu BBC Radio 4 povedal, že televízia ho požiadala, aby sa zapojil do nových dielov relácie. „Hovorili so mnou o tom. Oslovili ma s možnosťou zapojiť sa do vedenia novej série Top Gearu, ale nechcel som ju vracať k tomu, čím bola predtým. Preto som ponuku neprijal,“ povedal.
BBC oznámila, že mená ďalších Ramsayho spolumoderátorov zverejní neskôr. V novej sérii sľubuje „veľkolepé dobrodružstvá, odvážne testy a pôsobivé kaskadérske kúsky“.