Gorila Tony z kyjevskej zoo má teplo vďaka piecke na drevo

Kyjev 15. decembra (TASR) - V čase výpadkov elektriny a teplôt pod bodom mrazu sa vedenie zoologickej záhrady v Kyjeve snaží zabezpečiť teplo aj pre svoje zvieratá. Obľúbená gorila Tony tak má vo svojom vnútornom výbehu teplo vďaka novej piecke na drevo. Informovala o tom na svojom webe americká spravodajská televízia CNN.



Tony, ktorý má 47 rokov, je miláčikom návštevníkov zoologickej záhrady a určite patrí k zvieratám, ktoré by pri poklese teplôt ohrozil nedostatok tepla.



Kyjevský primátor Vitalij Kličko podľa CNN informoval, že v zoo boli nainštalované dva generátory, ktoré sú napojené na kotolňu a majú kompenzovať výpadok elektriny počas plánovaných odstávok. Okrem toho bolo zakúpených 11 vykurovacích pecí na drevo, 15 pecí – tzv. buržujok – a v pláne je aj nákup ďalšieho veľkého generátora, spresnil Kličko vo svojom statuse na platforme Telegram.



Dodal, že v kyjevskej zoo zimuje 200 zvierat zachránených pred vojnou vrátane tigrice menom Delilah zo súkromnej zoo v Charkove, nosorožcov a dikobrazov z Chersonu a iných zvierat z okupovaných alebo vojnou zničených oblastí Ukrajiny.



"Sú to malé zoologické záhrady v tej časti Ukrajiny, kde nie je vôbec žiadne kúrenie, nič. Tie zoologické záhrady to majú teraz veľmi ťažké. Preto nás žiadajú, aby sme zvieratá prichýlili. Inak uhynú," objasnil.



"Moderná pec na drevo bude schopná vykurovať Tonyho príbytok aj bez elektriny, kúrenia a plynu. Pre nezlomného Tonyho sme vytvorili bod nezlomnosti," vysvetlil Kličko.



Body nezlomnosti sú stany alebo prístrešky zriaďované od začiatku zimy v ukrajinských mestách, kde sú pre poškodenie civilnej infraštruktúry bez tepla a často aj bez elektriny. Do bodov nezlomnosti vybavených generátormi sa ľudia môžu prísť zohriať, dať si nabiť mobil alebo sa pripojiť k internetu.