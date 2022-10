Gove: Britskí konzervatívci by sa mali ospravedlniť za výber Trussovej

Londýn 30. októbra (TASR) - Britská vládnuca Konzervatívna strana by sa mala verejnosti ospravedlniť za to, že si v lete vybrala za svoju líderku a premiérku Liz Trussovú, ktorá sa stala najkratšie úradujúcou šéfkou vlády v dejinách krajiny. Uviedol to v nedeľu vplyvný konzervatívny politik Michael Gove, informuje agentúra DPA.



Gove je členom vlády nového premiéra Rishiho Sunaka, ktorý 25. októbra nahradil Trussovú. Pôsobil už vo viacerých vládach pod rôznymi premiérmi a dvakrát skončil tretí v súboji o post šéfa konzervatívcov.



"Počas tohto leta sme si zle zvolili cestu, po ktorej sme sa mali vydať," napísal Michael Gove v článku pre noviny The Sun, v ktorom vyjadril svoje názory na zhruba 50-dňové úradovanie Liz Trussovej.



Konkrétne kritizoval plány tejto už bývalej premiérky na zníženie daní pre najbohatšie skupiny obyvateľstva, ako aj jej predstavu o minirozpočte s nejasne špecifikovanými príjmami.



Konzervatívci by sa preto mali za výber Liz Trussovej za premiérky mali verejne ospravedlniť, domnieva sa Gove, ktorí vyjadril pochopenie pre rozhorčenie ľudí zo súčasného chaosu na britskej politickej scéne.



Michael Gove pôsobil aj v kabinete Trussovej predchodcu Borisa Johnsona. Keď však počas júlovej vládnej krízy vyzval Johnsona na odstúpenie, premiér ho z ministerskej funkcie odvolal.



Podľa DPA existujú náznaky toho, že bude patriť medzi vplyvných členov vlády súčasného premiéra Rishiho Sunaka. Toho podporoval už počas leta, keď ho v súboji o post lídra konzervatívcov porazila Liz Trussová.



Počas nedávneho zjazdu Konzervatívnej strany patril medzi hlavných "rebelov", ktorí sa postavili voči rozpočtovej politike novej premiérky. Po Trussovej páde ho nový predseda vlády Sunak požiadal, aby sa stal členom jeho kabinetu. Zastáva v ňom post ministra zodpovedného za vyrovnávanie sociálnych rozdielov, bývanie, miestne komunity a samosprávy.