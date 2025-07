Graham: Som si istý Trumpovou podporou zákona o sankciách voči Rusku

Washington 9. júla (TASR) - Americký republikánsky senátor Lindsey Graham po telefonáte prezidenta Donalda Trumpa s Vladimirom Putinom naznačil, že ním presadzovaný návrh zákona, ktorý by uvalil tvrdé sankcie na Rusko, by sa mohol v senáte posunúť vpred. Po zapracovaní zmien do návrhu je presvedčený podporou zo strany Bieleho domu. TASR o o tom informuje podľa portálu Politico.



Trump dal po minulotýždňovom telefonáte s Putinom verejne najavo, že je z prístupu ruského prezidenta sklamaný. Spresnil, že ich rozhovor nepriblížil prímerie na Ukrajine, s návrhom ktorého Kyjev opakovane súhlasil. Putin v telefonáte vyhlásil, že Rusko neupustí od svojich cieľov na Ukrajine.



„Ak chcete poznať pravdu, Putin nám predhadzuje veľa somarín. Celý čas je veľmi milý, ale ukazuje sa, že to nemá žiaden význam,“ povedal Trump novinárom počas zasadnutia vlády v Bielom dome. V súvislosti s návrhom Kongresu zaviesť ďalšie sankcie voči Rusku dodal, že to „intenzívne“ skúma.



„Hýbeme sa vpred,“ povedal v utorok Graham. Trump „mi povedal, že je čas pohnúť sa vpred, takže tak urobíme,“ vyhlásil. Podľa Politico by sa o návrhu zákona mohlo začať v senáte rokovať už tento mesiac.



Graham a jeho demokratický kolega Richard Blumenthal ešte v máji predložili zákon, ktorý by na Rusko uvalil nové sankcie, ak Putin odmietne rokovať s Ukrajinou alebo ak Rusko po uzavretí mierovej dohody podnikne ďalší útok. Okrem nových sankcií návrh počíta s uvalením 500-percentného cla na dovoz tovaru z krajín, ktoré odoberajú ruskú ropu, plyn a iné produkty. S návrhom súhlasí aj 82 ďalších senátorov.



Graham v utorok novinárom povedal, že si je istý podporou zo strany Trumpa po tom, čo boli do návrhu zapracované zmeny. Pôvodný návrh zákona by Trumpovi umožnil odložiť sankcie voči štátom, ktoré nakupujú ruskú ropu alebo urán na 180 dní. Na základe revidovaného návrhu by tak prezident mohol urobiť aj opätovne po schválení zo strany Kongresu USA.