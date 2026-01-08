< sekcia Zahraničie
Graham: Trump súhlasí s návrhom zákona o sankciách voči Rusku
Americký Senát by mohol už budúci týždeň hlasovať o nových sankciách s cieľom vyvinúť tlak na Rusko, aby ukončilo vojnu s Ukrajinou.
Autor TASR
Washington 8. januára (TASR) - Americký Senát by mohol už budúci týždeň hlasovať o nových sankciách s cieľom vyvinúť tlak na Rusko, aby ukončilo vojnu s Ukrajinou. Po stretnutí s prezidentom Donaldom Trumpom to v stredu povedal senátor Lindsey Graham, informuje TASR podľa servera Politico.
Graham označil schôdzku s Trumpom za veľmi produktívnu s tým, že prezident odobril návrh zákona o sankciách voči Rusku podporovaný kongresmanmi z Demokratickej i Republikánskej strany. Predstaviteľ Bieleho domu to potvrdil.
Viacerí senátori sa snažia s Bielym domom dosiahnuť dohodu o konečnej verzii zákona už niekoľko mesiacov. Graham v minulosti vyhlásil, že návrh čoskoro predložia hornej komore Kongresu, no ďalšie prekážky tomu napokon zabránili.
Nový zákon v prípade schválenia zavádza tzv. sekundárne sankcie na krajiny ako Čína a India, ktoré nakupujú ropu a zemný plyn z Ruska. Cieľom je obmedziť zdroje príjmov Kremľa pre financovanie vojny.
„Ukrajina robí ústupky v záujme mieru a (ruský prezident Vladimir) Putin len rozpráva a pokračuje v zabíjaní nevinných,“ uviedol Graham s tým, že nový zákon by prišiel vo vhodnom čase.
Hovorca senátora zatiaľ nereagoval na otázku, či návrh zákona na žiadosť Trumpa nejako zmenia, ktorý požadoval úplnú flexibilitu pri uvaľovaní a odvolávaní sankcií podľa vlastného rozhodnutia.
