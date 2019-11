Granáty so slzotvorným plynom zabili v Bagdade troch demonštrantov

Bagdad 14. novembra (TASR) - Granáty so slzotvorným plynom vypálené do davu protestujúcich v irackom hlavnom meste Bagdad usmrtili vo štvrtok troch ľudí. S odvolaním sa na zdravotníkov o tom informovala agentúra AFP.



Demonštranti prišli o život neďaleko bagdadského Námestia oslobodenia (Mídán at-Tahrír), ktoré sa stalo hlavným dejiskom protestov.



Podľa agentúry AP si štvrtkové zrážky medzi irackými bezpečnostnými zložkami a demonštrantami v centre Bagdadu vyžiadali celkovo štyroch mŕtvych a 62 zranených.



OSN v rámci pokračujúcich protivládnych protestov v Iraku doposiaľ zdokumentovala 16 úmrtí následkom vypálenia vojenských granátov so slzotvorným plynom. Tie sú totiž až desaťkrát ťažšie než bežné granáty naplnené touto látkou a môžu preraziť aj lebku alebo pľúca, dodala AFP.



V Iraku prebiehajú od 1. októbra protesty proti zhoršovaniu životných podmienok, zvyšujúcej sa nezamestnanosti a korupcii, ktoré sa rozšírili do južných, prevažne šiitských provincií. Takmer všade sú sprevádzané násilím a nepokojmi. Demonštranti požadujú odstúpenie vlády a usporiadanie predčasných parlamentných volieb.



Počas protestov prišlo o život najmenej 330 ľudí vrátane demonštrantov a príslušníkov bezpečnostných síl. Zranených bolo asi 15.000 osôb. Pri zásahoch boli nasadení aj ostreľovači a použité lovecké pušky.