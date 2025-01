Grandi: Takmer 30 percent sýrskych utečencov sa chce vrátiť domov

Damask 25. januára (TASR) – Takmer 30 percent z miliónov sýrskych utečencov, ktorí žijú v krajinách Blízkeho východu, sa chce v najbližšom roku vrátiť domov po páde prezidenta Bašára Asada. Vlani tak nechcel urobiť takmer žiaden z nich, uviedol vysoký komisár OSN pre utečencov Filippo Grandi. Informovala o tom v sobotu agentúra Reuters, píše TASR.



Údaje vychádzajú z posudku, ktorý OSN vypracovala v januári niekoľko týždňov po tom, ako Asada zosadili povstalci vedení islamistami. Skončila sa tým 13-ročná občianska vojna, ktorá vytvorila jednu z najväčších utečeneckých kríz v súčasnosti.



"Po rokoch poklesu sme konečne zaznamenali posun," povedal Grandi novinárom v Damasku po stretnutiach s predstaviteľmi novej prechodnej vlády Sýrie.



Do krajiny sa od pádu Asadovho režimu vrátilo približne 200.000 sýrskych utečencov. Ešte v septembri a októbri prišlo aj 300.000 ľudí, ktorí utiekli späť do Sýrie z Libanonu pred konfliktom medzi Hizballáhom a Izraelom. Predpokladá sa, že väčšina z nich už v Sýrii zostala.



Návrat približne šiestich miliónov Sýrčanov, ktorí utiekli do zahraničia, a miliónov ľudí, ktorí boli vnútorne vysídlení, do domovov patrí medzi hlavné ciele novej sýrskej vlády. Tá však potrebuje pomoc, pretože vojna zdevastovala veľké časti miest a drvivá väčšina obyvateľstva žije v chudobe, pričom stále platia prísne západné sankcie.