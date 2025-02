Vysoký komisár OSN: Trumpov návrh ohľadom Gazy je prekvapivý

Brusel 5. februára (TASR) - Vysoký komisár Organizácie Spojených národov pre utečencov (UNHCR) Filippo Grandi vyjadril zdesenie a prekvapenie nad návrhom amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý v noci na stredu vyhlásil, že USA by mali prevziať kontrolu nad Pásmom Gazy. Grandi tiež uviedol, že s USA rokujú o ďalšej podpore UNHCR, informuje TASR podľa agentúry AFP.



Grandi v rozhovore pre agentúru AFP uviedol, že momentálne nie je jasné, čo Trumpov návrh ohľadom Gazy zahŕňa. Je preto ťažké komentovať takúto "citlivú otázku".



Trump v noci na stredu po stretnutí s izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom v Bielom dome navrhol, že Spojené štáty prevezmú dlhodobú kontrolu nad Pásmom Gazy a zabezpečia jeho obnovu. USA podľa Trumpa v palestínskej enkláve zrovnajú so zemou zničené budovy a následne tam zabezpečia hospodársky rozvoj. Palestínčania by podľa jeho návrhu Pásmo Gazy opustili a prijali by ich susedné štáty.



Grandi sa v rozhovore venoval aj podpore svojho úradu zo strany USA. Trump po inaugurácii na 90 dní prikázal pozastaviť všetku zahraničnú pomoc poskytovanú Agentúrou USA pre medzinárodný rozvoj (USAID). AFP pripomína, že až 40 percent finančných prostriedkov UNHCR pochádza z USA.



Grandi uviedol, že UNHCR je aktuálne v procese "opätovného prerokovania" podpory zo strany USA. "Všetko je to momentálne veľmi premenlivé, čo je problém, pretože sme organizácia, ktorá nemôže príliš dlho čakať," vyhlásil.



Trump po svojom návrate do Bieleho domu už skôr nariadil, aby USA vystúpili zo Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) a od odstúpili od Parížskej klimatickej dohody z roku 2015. V stredu ohlásil ukončenie spolupráce s Radou OSN pre ľudské práva (UNHRC), zastavil podporu Agentúre OSN pre pomoc palestínskym utečencom (UNRWA) a nariadil prehodnotiť pôsobenie USA v Organizácii Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO).