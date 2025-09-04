< sekcia Zahraničie
Grandi vyzval Pakistan, aby po zemetrasení nevyhosťoval Afgancov
Výzva komisára prichádza v čase, keď sa záchranárske tímy stále snažia dostať k preživším.
Autor TASR
Ženeva 4. septembra (TASR) - Vysoký komisár Organizácie Spojených národov pre utečencov (UNHCR) Filippo Grandi v stredu vyzval Pakistan v nadväznosti na ničivé nedeľňajšie zemetrasenie na východe Afganistanu pozastaviť masové vyhosťovanie afganských utečencov. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Vzhľadom na okolnosti apelujem na pakistanskú vládu, aby pozastavila implementáciu plánu repatriácie nelegálnych cudzincov,“ napísal Grandi na sociálnej sieti X. V uplynulých dňoch bolo totiž aj napriek ničivému zemetraseniu naspäť do Afganistanu vyhostených tisíce registrovaných utečencov.
Výzva komisára prichádza v čase, keď sa záchranárske tímy stále snažia dostať k preživším. Grandi uviedol, že otrasy v oblasti „postihli viac ako 500.000 ľudí“ a dodal, že „pomoc od darcov vrátane Pakistanu je nevyhnutná a vítaná“.
Podľa amerického geologického úradu (USGS) udrelo zemetrasenie 27 kilometrov severovýchodne od mesta Džalalabad v provincii Nangarhár v nedeľu o 23.47 h miestneho času (21.17 h SELČ). Silno zasiahnutá bola aj susedná provincia Kúnar. V dôsledku zemetrasenie zahynulo podľa úradov spravovaných vládnucim hnutím Taliban dosiaľ 1469 ľudí a zranenia utrpelo viac ako 3700 osôb.
Agentúra Reuters pripomína, že do Pakistanu už niekoľko desaťročí prichádzajú Afganci utekajúci pred tamojším násilím, či už od sovietskej invázie v roku 1979 alebo po prevzatí moci Talibanom v roku 2021.
Pakistanská vláda však v roku 2023 s odvolaním sa na nárast násilných útokov a činnosti povstaleckých skupín začala s masovým vysťahovaním Afgancov. Utečencov vtedy označila za „teroristov a zločincov“. Do vlasti sa podľa údajov OSN odvtedy navrátilo už viac ako 1,2 milióna Afgancov.
