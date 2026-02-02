< sekcia Zahraničie
Graubner má nástupcu, novým pražským arcibiskupom je Stanislav Přibyl
Přibyl vo funkcii nahradí Jana Graubnera, ktorý bol na čele arcidiecézy od roku 2022.
Autor TASR
Praha 2. februára (TASR) - Novým pražským arcibiskupom a prímasom českým je doterajší biskup v Litoměřiciach Stanislav Přibyl. V pondelok napoludnie ho do funkcie vymenoval pápež Lev XIV. TASR o tom informoval hovorca pražského arcibiskupstva Jiří Prinz, píše spravodajkyňa v Prahe.
Přibyl vo funkcii nahradí Jana Graubnera, ktorý bol na čele arcidiecézy od roku 2022. O rok neskôr však dosiahol 75 rokov, a tak podľa zvyklostí poslal pápežovi rezignačný list. Odvtedy hľadal Vatikán jeho nástupcu. Pred Graubnerom arcibiskupský úrad v Prahe 12 rokov viedol Dominik Duka.
Cieľom vymenovaného arcibiskupa je podľa jeho slov naďalej tvoriť cirkev, ktorá bude domovom pre všetkých veriacich a otvorená „všetkým ľuďom dobrej vôle a predovšetkým tým, ktorí stoja v akomkoľvek zmysle slova na okraji spoločnosti“.
Novej funkcie sa Přibyl ujme 25. apríla o 11.00 h. v pražskej Katedrále sv. Víta. Pred 30 rokmi tam bol vysvätený za kňaza.
Narodil sa v roku 1971. Ako poukázal server iDNES.cz, je najmladším arcibiskupom v Prahe za viac než sto rokov. Pôsobil ako duchovný správca v Příbrami na Svätej Hore, bol provinciálom redemptoristov a tiež prezidentom Arcidiecéznej charity Praha. V roku 2009 ho vtedajší biskup v Litoměřiciach Jan Baxant vymenoval za svojho generálneho vikára. Neskôr sa stal generálnym sekretárom Českej biskupskej konferencie. V decembri 2023 ho pápež František vymenoval za biskupa, svätenie prijal v marci 2024.
Přibyl vo funkcii nahradí Jana Graubnera, ktorý bol na čele arcidiecézy od roku 2022. O rok neskôr však dosiahol 75 rokov, a tak podľa zvyklostí poslal pápežovi rezignačný list. Odvtedy hľadal Vatikán jeho nástupcu. Pred Graubnerom arcibiskupský úrad v Prahe 12 rokov viedol Dominik Duka.
Cieľom vymenovaného arcibiskupa je podľa jeho slov naďalej tvoriť cirkev, ktorá bude domovom pre všetkých veriacich a otvorená „všetkým ľuďom dobrej vôle a predovšetkým tým, ktorí stoja v akomkoľvek zmysle slova na okraji spoločnosti“.
Novej funkcie sa Přibyl ujme 25. apríla o 11.00 h. v pražskej Katedrále sv. Víta. Pred 30 rokmi tam bol vysvätený za kňaza.
Narodil sa v roku 1971. Ako poukázal server iDNES.cz, je najmladším arcibiskupom v Prahe za viac než sto rokov. Pôsobil ako duchovný správca v Příbrami na Svätej Hore, bol provinciálom redemptoristov a tiež prezidentom Arcidiecéznej charity Praha. V roku 2009 ho vtedajší biskup v Litoměřiciach Jan Baxant vymenoval za svojho generálneho vikára. Neskôr sa stal generálnym sekretárom Českej biskupskej konferencie. V decembri 2023 ho pápež František vymenoval za biskupa, svätenie prijal v marci 2024.