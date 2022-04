Gréci majú generálny štrajk - trápia ich prudko rastúce ceny

Kotviace trajekty počas 24-hodinového štrajku v prístave Pireus pri Aténach 6. apríla 2022. Foto: TASR/AP

Atény 6. apríla (TASR) - Grécko vstúpilo v stredu do 24-hodinového generálneho štrajku pre prudko stúpajúce ceny. Štrajk spôsobil zatvorenie verejných služieb a prerušenie trajektovej a železničnej dopravy. Informovala o tom tlačová agentúra AFP.Stúpajúcej inflácii čelia krajiny celej Európy, keďže ceny energií od začiatku invázie Ruska na Ukrajinu 24. februára prudko vzrástli a zvyšujú sa životné náklady. To vyvolalo štrajky a protesty aj v Španielsku.Gréci majú čoraz vyššie účty za elektrinu a náklady na bývanie.Ceny stúpli v januári o 6,2 percenta v porovnaní s tým istým obdobím vlani – je to rekord pre Grécko, ktoré spoločnú menu Európskej únie prijalo v roku 2001. Ceny v krajine vzrástli vo februári o 7,2 percenta.Najväčšie odbory v sektore štátnej služby a v súkromnom sektore sa dohodli v stredu na spoločnom štrajku, pričom v priebehu dňa sa v metropole Atény a ďalších veľkých mestách očakávajú aj samostatné demonštrácie iných odborových organizácií a ľavicových skupín.Letiskové služby generálny štrajk nepostihol.Grécky premiér Kyriakos Mitsotakis, ktorému pred voľbami v roku 2023 klesla popularita, ohlásil minulý mesiac balík úľav a podpôr za 1,1 miliardy eur na pomoc chudobným domácnostiam, aby stúpajúce ceny "prežili".