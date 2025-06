Gréci nemajú záujem o slabo platené miesta v cestovnom ruchu

Atény 21. júna (TASR) - Grécky turistický priemysel zápasí s nedostatkom pracovnej sily. Obľúbená dovolenková destinácia pritom očakáva po rekordnom roku 2024, keď privítala 36 miliónov zahraničných turistov, minimálne rovnaký počet ľudí aj túto sezónu. TASR o tom informuje na základe správy AFP.



Turistický priemysel vlani vygeneroval približne 30,2 miliardy eur, čo predstavuje zhruba 13 % hrubého domáceho produktu (HDP) Grécka, uviedla konfederácia cestovného ruchu. Podľa Výskumného ústavu pre cestovný ruch (ITEP) však v tomto odvetví chýba až 54.000 pracovníkov.



Grécka študentka cestovného ruchu a marketingu Katerina dala výpoveď do mesiaca po tom, ako začala pracovať v päťhviezdičkovom hoteli na Chalkidiki, jednej z najlepších destinácií v krajine. Dôvodom boli veľmi zlé podmienky. Okrem slabého platu 22-ročná študentka povedala agentúre AFP, že aj pracovné a životné podmienky boli „mizerné a neprijateľné“.



„Požiadali ma, aby som pracovala na akomkoľvek oddelení hotela, kde to bolo potrebné, od služieb až po upratovanie. Boli sme ubytovaní v priestore s ďalšími ôsmimi ľuďmi, bez klimatizácie či práčovne,“ vyhlásila. Zamestnanci hotelov v Grécku zarábajú v priemere 950 až 1000 eur mesačne plus odmeny.



Majitelia hotelov preto hľadajú dočasných zamestnancov z tretích krajín. Prieskum ITEP odhalil, že takmer polovica gréckych hotelierov má v úmysle zamestnať ľudí z krajín mimo Európskej únie (EÚ), keďže potrebujú obsadiť viac ako 28.000 pracovných miest. Väčšinou ide o nekvalifikované pozície ako upratovanie či umývanie riadu.



Na Chalkidiki sa lokálne hotely pokúšali najať pracovníkov z blízkych utečeneckých centier, ale z celkovo 110 jednotlivcov, ktorí pôvodne prejavili záujem, len 10 momentálne pracuje v hoteloch v tejto oblasti. Väčšina sa obáva, že keď sa skončí turistická sezóna, už nemusia nájsť ubytovanie v prijímacích strediskách, keďže počet azylantov v lete stúpa.



Aj stravovacie služby trápi nedostatok zamestnancov, hoci presné štatistiky nie sú známe. Reštaurácie a iné stravovacie podniky na niektorých ostrovoch na jeden deň v týždni zatvárajú, pretože nemajú dosť ľudí.



„Nájsť zamestnancov je už aj tak náročné, ale obmedzenia pracovného práva ešte viac sťažujú fungovanie a životaschopnosť našich podnikov,“ povedal Markos Kesidis, majiteľ plážového baru v oblasti Chalkidiki. Upozornil, že podľa zákona nie je možné pracovať sedem dní v rade ani v prípade sezónnych prác, čo považuje za absurdné.