Gréci premiestnia do Nemecka a Luxemburska maloletých migrantov

Atény 14. apríla (TASR) - Grécko po kritike ľudskoprávnej organizácie Human Rights Watch (HRW) premiestni do Nemecka a Luxemburska desiatky detí bez sprievodu, ktoré sa nachádzajú v utečeneckých táboroch na jeho území. Uviedla to v utorok agentúra AFP.



"Dvanásť detí bude v stredu premiestnených do Luxemburgu a 50 do Nemecka," uviedol pre rozhlasovú stanicu v Aténach minister pre migráciu Notis Mitarakis.



HRW vyzvala grécku vládu, aby prepustila stovky nezaopatrených maloletých migrantov, ktorí sú držaní v nehygienických policajných celách a záchytných strediskách.



"Držanie detí v uzamknutých a špinavých policajných celách nebolo nikdy v poriadku, no teraz sú navyše vystavené riziku nákazy novým koronavírusom," uviedla predstaviteľka HRW v Grécku Eva Cosseová. Vyzvala grécku vládu na ukončenie týchto nezákonných praktík a zabezpečila týmto zraniteľným deťom potrebnú starostlivosť a ochranu.



HRW pri kritike postupu vlády vychádzala z oficiálnych údajov, podľa ktorých sa v policajnej väzbe nachádza aktuálne viac ako 330 detí čakajúcich na presun do ubytovacích zariadení.



Grécko poskytuje útočisko približne 100.000 žiadateľom o azyl, ktorí sa nachádzajú v utečeneckých táboroch, hotelových izbách a bytoch. Najpreťaženejšie sú tábory na piatich ostrovoch v Egejskom mori ležiacich v blízkosti pobrežia Turecka, kde je umiestnených viac ako 36.000 ľudí. V táboroch v pevninskom Grécku sa vyskytli dve ohniská šírenia nového koronavírusu, čo prinútilo úrady tieto zariadenia uzavrieť.