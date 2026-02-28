< sekcia Zahraničie
Gréci si pripomenuli obete vlakovej tragédie v Tempe
K tragickej čelnej zrážke osobného a nákladného vlaku došlo 28. februára 2023 pri meste Tempe v strednom Grécku. Jej príčinou bola pravdepodobne séria zlyhaní vrátane ľudskej chyby.
Autor TASR
Atény 28. februára (TASR) - Desaťtisíce ľudí po celom Grécku sa v sobotu zúčastnili na zhromaždeniach na znak solidarity s obeťami vlakovej tragédie z februára 2023, ktorá si vyžiadala 57 mŕtvych a otriasla vládou premiéra Kyriakosa Mitsotakisa. Informovala o tom agentúra AFP s tým, že v centre Atén sa zišlo najmenej 40.000 ľudí a ďalších približne 25.000 ich protestovalo v Solúne.
Predseda združenia príbuzných obetí Pavlos Aslanidis v príhovore k účastníkom zhromaždenia v Aténach uviedol, že rodiny požadujú „spravodlivosť pre mŕtvych“.
„Nedovolíme, aby sa na niečo zabudlo,“ povedal Aslanidis davu na aténskom námestí Syntagma. Vládu a predstaviteľov rezortu spravodlivosti obvinil z pokusu „pochovať“ pravdu a „urážať“ rodiny tým, že opakovane odmietajú ich žiadosti o exhumáciu tiel na ďalšie testy. „Vrahovia,“ kričal dav.
Mnohí príbuzní sú presvedčení, že ich blízki nezahynuli priamo pri zrážke, ale pri následnom požiari, ktorému sa podľa nich dalo zabrániť, keby mal osobný vlak lepšiu izoláciu.
AFP dodala, že polícia v Aténach po skončení pokojného protestu zasiahla proti menším skupinám mladých ľudí, ktorí do policajtov hádzali kamene a fľaše. Zadržaných bolo viac ako desať osôb.
Viaceré podobné zhromaždenia sa v sobostu konali aj v zahraničí. Ich účastníci rovnako žiadali spravodlivosť pre obete a preživších, z ktorých väčšinu tvorili študenti vracajúci sa z trojdňového predĺženého víkendu.
K tragickej čelnej zrážke osobného a nákladného vlaku došlo 28. februára 2023 pri meste Tempe v strednom Grécku. Jej príčinou bola pravdepodobne séria zlyhaní vrátane ľudskej chyby. Nehoda zároveň odhalila zlý stav bezpečnostných zariadení železničnej siete v Grécku – napriek grantom Európskej únie určeným na ich modernizáciu. Hlavná európska prokurátorka Laura Kövesiová minulý rok uviedla, že nehode sa dalo predísť, keby bol včas dokončený projekt železničnej signalizácie financovaný z prostriedkov EÚ.
O necelý mesiac, 23. marca, sa pred súd postaví takmer 40 obvinených v tejto kauze. Sú medzi nimi aj manažéri železníc a prednosta stanice, ktorý mal v osudnú noc službu. Hrozí im trest odňatia slobody až na 20 rokov.
Grécky parlament zároveň súhlasil s trestným stíhaním dvoch bývalých ministrov vrátane exministra dopravy, ktorí však v súčasnosti čelia len obvineniam z priestupkov.
