V súvislosti so zrážkou vlakov zadržali prednostu stanice v Larise

Atény 1. marca (TASR) - Grécka polícia v stredu niekoľko hodín po smrtiacej čelnej zrážke dvoch vlakov, ktorá si vyžiadala najmenej 36 obetí na životoch, zadržala prednostu železničnej stanice v meste Larisa v strednej časti Grécka. TASR informuje na základe správy agentúry AFP.Zadržanie 59-ročného muža pre AFP potvrdili miestne policajné zdroje s tým, že čoskoro budú zverejnené aj obvinenia voči jeho osobe.Prokurátor gréckeho najvyššieho súdu už predtým nariadil vyšetrovanie príčiny nehody, pričom hovorca vlády Jannis Oikonomu poznamenal, že oba vlaky jazdili na tej istej koľajiK nehode došlo v utorok krátko pred polnocou. Miestny hasičský zbor prostredníctvom svojho hovorcu potvrdil, že sa vykoľajilo niekoľko vozňov po zrážke nákladného a osobného vlaku, približne na polceste medzi Aténami a Solúnom.Záchranné práce s cieľom vyslobodiť uviaznutých cestujúcich pokračovali aj v stredu ráno. Z 85 zranených museli 53 hospitalizovať.Miestne médiá označili nešťastie za najhoršiu vlakovú nehodu v dejinách Grécka.Osobný vlak s 350 pasažiermi bol na ceste z metropoly Atény do druhého najväčšieho mesta Solún na severe krajiny; nákladný vlak išiel opačným smerom. Medzi cestujúcimi bolo množstvo študentov vracajúcich sa do škôl po predĺženom víkende.Grécka vláda v stredu po tragédii rozhodla o trojdňovom štátnom smútku a na miesto nehody sa vydal aj premiér Kyriakos Mitsotakis, informuje server denníka Kathimerini.Grécka prezidenta Katerina Sakellaropulosová v súvislosti s tragickou nehodou prerušila svoju návštevu Moldavska. Svoje rozhodnutie vrátiť sa do vlasti oznámila na tlačovej konferencii v Moldavsku, uviedli grécke médiá.