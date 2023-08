Gréci zachránili na rieke Marica okolo 200 migrantov

Atény 4. augusta (TASR) - Grécka pohraničná stráž zachránila približne 200 migrantov na hraničnej rieke Marica (po grécky Evros, po turecky Merič). V piatok o tom informovala grécka verejnoprávna televízia a rozhlas (ERT), ktorá sa odvolala na políciu. TASR správu prevzala z agentúry DPA.



Niekoľko malých detí a chorých ľudí ošetrili a previezli do registračného tábora neďaleko gréckej obce Fylákio. Väčšina migrantov uviedla, že pochádzajú zo Sýrie a Iraku.



Od začiatku tohto roka do 30. júla prišlo z Turecka do Grécka takmer 12.000 migrantov, vyplýva z údajov Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR). Skutočný počet však môže byť oveľa vyšší. Gangy prevádzačov sľubujú utečencom presun do západnej a strednej Európy, za čo im často zaplatia tisíce eur.