Gréci zatarasili diaľnicu na protest proti táboru azylantov

Atény 1. júna (TASR) - Desiatky obyvateľov gréckej dediny Malakasa ležiacej severne od Atén zablokovali v nedeľu časť diaľnice na protest proti tamojšiemu táboru, v ktorom žijú stovky žiadateľov o azyl. Pri potýčkach utrpelo zranenia niekoľko protestujúcich aj policajtov, informovala agentúra AFP.



Poriadková polícia proti demonštrantom zasiahla slzotvorným plynom.



"Bol to pokojný protest, no zbili nás," povedal týždenníku Ethnos starosta dediny Jorgos Giassimakis.



Nemenovaný zdroj z prostredia polície gréckej agentúre ANA povedal, že pri potýčkach bolo zranených šesť policajtov.



Tábor v Malakase sa v marci rýchlo rozrástol o stovky nových azylantov, ktorých príchod do Grécka povzbudilo rozhodnutie Turecka, že už nebude brániť migrantom a utečencom vo vstupe na územie EÚ.



Tábor v apríli umiestnili do karantény po tom, ako sa u jedného z jeho obyvateľov, Afganca, potvrdila nákaza novým koronavírusom.



Starosta Malakasy však tvrdí, že obyvatelia tábora sa napriek karanténe voľne potulujú po okolí. "Minulý víkend si vyšli na kopec a založili ohne, museli sme sa ponáhľať, aby sme ich uhasili," povedal.



V Grécku žije podľa údajov Organizácie Spojených národov zhruba 120.000 žiadateľov o azyl, z ktorých vyše 32.000 sa tiesni v preplnených a hygienicky nevyhovujúcich táboroch ostrovoch v Egejskom mori. Proti takýmto táborom protestujú aj miestni obyvatelia, ktorí už tlačia na vládu, aby migrantov presťahovala na pevninu.