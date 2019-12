Grécka a talianska polícia rozbili gang prevádzačov

Atény 13. decembra (TASR) - Príslušníci gréckej a talianskej polície zatkli 11 ľudí podozrivých z prevádzania migrantov cez Jadranské more. Oznámila to v piatok grécka polícia, z ktorej vyhlásenia citovala agentúra DPA.



Spoločná policajná operácia trvala niekoľko mesiacov a zamerala sa na ľudí, ktorí prevádzali migrantov zo západného Grécka do východného Talianska, pričom za prevoz každého z nich inkasovali približne 6000 eur.



Šesticu Grékov a piatich Talianov zatkli v oboch zmienených krajinách. Prevádzačstvom si mala táto skupina zarobiť celkovo viac ako 800.000 eur. Migrantov prevážal gang v skupinách zložených z 8-32 osôb. Cestovali z Atén do gréckeho prístavu Igumenitsa či na ostrov Korfu, odkiaľ sa následne jachtami doplavili do Talianska.



Skupina taktiež falšovala doklady, prostredníctvom ktorých sa migranti pokúšali dostať do svojej cieľovej destinácie, obvykle nejakej bohatšej krajiny EÚ, uviedla grécka polícia.



Väčšina z prevádzaných migrantov prišla predtým do Grécka z Turecka a vyhla sa registrácii. Ak takéto osoby následne zadržali úrady v Nemecku alebo inej krajine EÚ, nemohli ich bez takejto registrácie poslať nazad do gréckych azylových centier.