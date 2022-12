Grécka europoslankyňa vyšetrovaná pre korupciu zostane vo väzbe

Brusel 22. decembra (TASR) – Grécka europoslankyňa Eva Kailisová zostane vo vyšetrovacej väzbe v súvislosti s obvineniami z korupcie spojenými s Katarom. Rozhodol o tom vo štvrtok súd v Bruseli, informuje TASR s odvolaním sa na správy agentúr AFP a DPA.



Súd predĺžil väzbu bývalej podpredsedníčky Európskeho parlamentu (EP) o jeden mesiac, oznámila belgická prokuratúra. Kailisová sa voči rozhodnutiu môže odvolať.



Belgické orgány niekoľko mesiacov vyšetrujú v EP údajnú korupciu, pranie peňazí a ovplyvňovanie zo zahraničia. Finančnými a vecnými darmi mal politické rozhodnutia EP ovplyvňovať Katar, ktorý to popiera. V súvislosti s pokusmi o ovplyvňovanie sa spomína aj Maroko.



Na Kailisovú a troch ďalších podozrivých uvalili vyšetrovaciu väzbu 11. decembra. Obvinení sú z účasti v zločineckej skupine, prania peňazí a korupcie. Dvom z nich vrátane Kailisovej partnera a asistenta poslanca EP Francesca Giorgiho väzbu predĺžili minulý týždeň. Štvrtého prepustili so sledovacím náramkom, prostredníctvom svojich právnikov o to žiadala aj Kailisová.



"Eva Kailisová je nevinná," vyhlásil jej právny zástupca Michalis Dimitrakopulos vo štvrtok pred bruselským súdom. Deň predtým gréckym novinárom povedal, že niekdajšia televízna moderátorka sa cíti podvedená svojim životným partnerom a je na tom psychicky zle.



Kailisová vinu popiera a zodpovednosť za vysokú hotovosť nájdenú v ich spoločnom byte pripisuje Giorgiovi. Súčasne však podľa právnika priznala, že v deň razie svojmu otcovi povedala, aby peniaze odniesol do bruselského hotela.



Dimitrakopulos vo štvrtok zdôraznil, že u Kailisovej nehrozí útek a nemôže ani zničiť dôkazy. Zdôraznil tiež, že jej dvojročná dcéra má v súčasnosti oboch rodičov vo väzení. O dieťa sa podľa gréckych médií stará starý otec.