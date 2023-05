Grécka ľavica odmietla poverenie na zostavenie koaličnej vlády

Atény 23. mája (TASR) - Líder gréckej radikálnej ľavice Alexis Tsipras v utorok odmietol poverenie na vytvorenie koaličnej vlády. Uviedol, že po porážke svojej strany SYRIZA v nedeľných voľbách sa pripravuje na druhé parlamentné voľby, ktoré by sa mali konať v júni.



SYRIZA dostala vo voľbách hlasy 20,1 percenta voličov. Podľa agentúry Reuters je tento výsledkom rozčarovania mnohých voličov z jej radikálnej a protisystémovej politiky.



Najúspešnejšia vo voľbách bola konzervatívna strana Nová demokracia (ND), ktorú volilo 40,8 percenta voličov.



Aj jej líder Kyriakos Mitsotakis v pondelok odmietol ponuku, aby sa pokúsil vytvoriť koalíciu, čím de facto vytvoril podmienky pre ďalšie parlamentné voľby s pravdepodobným termínom 25. júna. Mitsotakis vyjadril nádej, že jeho konzervatívna strana ich vyhrá s jednoznačným výsledkom.



Bez Novej demokracie nemajú opozičné strany dostatok kresiel na vytvorenie vládnej aliancie a lídri všetkých strán uviedli, že sondážne rozhovory ani nebudú viesť.



Strana SYRIZA označuje druhé voľby za boj, v ktorom sa rozhodne. Tsipras v pondelok v televíznom vyhlásení uviedol, že hlavnou úlohou ním vedenej koalície je "zabrániť vyhliadkam na všemocného a nekontrolovateľného vládcu - premiéra" a zabezpečiť prítomnosť ľavice na gréckej politickej scéne.



Reuters vo svojej správe podotkol, že volebná porážka koalície SYRIZA odhalila rozdelenie ľavice v Grécku. Dve malé ľavicové strany, ktoré založili bývalí členovia Tsiprasom vedeného zoskupenia, sa ani nedostali do parlamentu.



Pred voľbami sa SYRIZA snažila presvedčiť Panhelénske socialistické hnutie (PASOK), ktoré v nedeľných voľbách skončilo tretie, a ľavicové strany vrátane komunistickej, aby ju podporili pri snahách o vytvorenie koaličnej vlády. Po svojej volebnej porážke ich však SYRIZA obvinila, že sabotovali jej snahy vytvoriť širšiu alianciu proti konzervatívcom.



Mandát na vytvorenie koaličnej vlády dostane aj PASOK. Následne prezidentka Katerina Sakellaropulosová vymenuje dočasnú vládu, ktorá dovedie Grécko do júnových parlamentných volieb.