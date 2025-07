Grécka loď bude v Červenom mori chrániť medzinárodnú dopravu

Atény 24. júla (TASR) - Grécko nasadí do Červeného mora špeciálne záchranné plavidlo, ktoré bude pomáhať pri námorných nehodách a chrániť námorníkov a medzinárodnú lodnú dopravu, oznámil vo štvrtok tamojší minister pre námorníctvo Vassilis Kikilias. Podľa agentúry Reuters rozhodnutie prichádza v reakcii na júlový útok jemenských militantov húsíov na dve grécke lode, píše TASR.



Záchranná loď s názvom Giant bude podporovať grécke lode a námorníkov, chrániť ich a pomáhať im, uviedol Kikilias. Podľa jeho rezortu bude loď obsluhovať špecializovaná posádka 14 gréckych námorníkov. Giant môže plávať aj za najnepriaznivejších poveternostných podmienok, má ubytovacie kapacity pre 40 osôb, pomáha predchádzať znečisteniu mora a má aj protipožiarne kapacity, dodalo ministerstvo.



Dve nákladné lode plávajúce pod libérijskou vlajkou a prevádzkované gréckymi spoločnosťami – Magic Seas a Eternity C – sa tento mesiac potopili pri pobreží Jemenu po opakovaných útokoch Iránom-podporovaných húsíov.



Všetkých členov posádky lode Magic Seas zachránila loď plaviaca sa okolo. Desať členov posádky Eternity C zachránila súkromná misia, no päť ďalších je pravdepodobne mŕtvych, uvádza Reuters. Húsíovia podľa zdrojov námornej bezpečnosti zadržiavajú ďalších desať členov jej posádky.



Šiitskí povstalci húsíovia už vyše desaťročie ovládajú veľkú časť Jemenu vrátane hlavného mesta Saná. V novembri 2023 po vypuknutí vojny v Pásme Gazy začali ostreľovať v Červenom mori a Adenskom zálive lode spájané s Izraelom alebo jeho spojencami. Útoky označovali za prejav solidarity s Palestínčanmi v Gaze.



Útoky húsíov narušili globálny obchod a vyvolali odvetu USA a Británie. Obchodné lode medzi Áziou a Európou v dôsledku útokov neplávajú po kratšej trase cez Suezský prieplav, ale okolo celej Afriky.