Grécka loď vypálila varovné výstrely na odohnanie tureckého plavidla

Atény 5. januára (TASR) - Grécka pobrežná stráž oznámila, že posádka jednej z jej hliadkových lodí vypálila vo štvrtok varovné výstrely na odohnanie plavidla tureckej pobrežnej stráže, ktoré sa do nej pokúšalo vraziť vo východnej časti Egejského mora. TASR správu prevzala z agentúry AP.



K incidentu podľa Atén došlo vo výsostných vodách Grécka neďaleko ostrova Farmakonisi. Grécka pobrežná stráž vo vyhlásení uviedla, že posádka vypálila varovné výstrely v bezpečnej zóne a turecké plavidlo sa následne stiahlo. Spresnila, že posádka gréckej lode strieľala do vzduchu.



Atény sa nezmienili o tom, či pri tomto incidente došlo k zraneniam, alebo k škodám na jednom z plavidiel. Turecko sa k tejto udalosti bezprostredne nevyjadrilo.



Grécka pobrežná stráž uviedla, že jej plavidlo sa snažilo identifikovať tri turecké rybárske lode v gréckych vodách neďaleko ostrova Farmakonisi. Grécka posádka vypálila varovné výstrely po tom, čo ju "obťažovala" loď tureckej pobrežnej stráže, ktorá podľa vyhlásenia "vykonala nebezpečné manévre s úmyslom naraziť" do gréckeho plavidla.



K tomuto incidentu v Egejskom mori došlo v období, keď sú vzťahy medzi Aténami a Ankarou napäté, pripomína AP. Turecko v súčasnosti obviňuje grécku stranu z rozmiestňovania vojakov na ostrovoch v Egejskom mori, čo považuje za rozpor s mierovými zmluvami podpísanými po prvej a druhej svetovej vojne.



Atény na tieto obvinenia uviedli, že grécki vojaci sú na ostrovoch v Egejskom mori preto, lebo Turecko má na svojom pobreží rozmiestnených vojakov, bojové lietadlá a výsadkové lode.



Obe krajiny sa dlhodobo sporia o námorné hranice a možné ložiská ropy a plynu pod morským dnom.