Grécka opozícia chce za zrážku vlakov vysloviť terajšej vláde nedôveru

Atény 5. marca (TASR) — Štyri grécke opozičné strany predložili v stredu v parlamente návrh na vyslovenie nedôvery vláde za jej prístup k vyšetrovaniu najhoršieho železničného nešťastia v krajine spred dvoch rokov, ktoré si vyžiadalo 57 mŕtvych a desiatky zranených. Hlasovanie sa uskutoční v piatok, informuje TASR s odvolaním sa na agentúru AFP.



Podľa predsedu Panhelénskeho socialistického hnutia (PASOK) Nikosa Andrulakisa návrh podali pre "trestuhodnú nekompetentnosť" konzervatívnej vlády strany Nová demokracia (ND) premiéra Kyriakosa Mitsotakisa.



Vyslovenie nedôvery mienia podporiť aj ďalšie tri strany z ľavej strany politického spektra – Koalícia radikálnej ľavice (SYRIZA), Nová ľavica (NA) a Kurz slobody (PE).



Premiér Mitsotakis obvinil opozíciu zo šírenia klamstiev o nehode s cieľom destabilizovať krajinu. "Mojou povinnosťou je v tejto neistej dobe udržať krajinu stabilnú a bezpečnú," povedal Mitsotakis, ktorý je pri moci od roku 2019. Zároveň poprel tvrdenia o zatajovaní informácií o nehode a označil ich za "pestrú zmes mýtov, fantázií a lží".



Podľa lídra strany SYRIZA Sokratisa Famellosa mal Mitsotakis motív o tragédii klamať, keďže sa o niekoľko mesiacov neskôr snažil o znovuzvolenie. "Spoločnosť vám neverí. Spoločnosť vám nedôveruje. Nemáte žiadnu legitimitu. Je našou povinnosťou zvrhnúť túto vládu," povedal Famellos.



Mitsotakisova Nová demokracia má v 300-člennom parlamente 156 zákonodarcov, čo je dosť na to, aby zamietla návrh na vyslovenie nedôvery.



Železničné nešťastie sa stalo 28. februára 2023, keď sa neďaleko o mesta Larisa čelne zrazil osobný vlak s viac ako 350 cestujúcimi smerujúci z Atén do Solúna s nákladným vlakom. Oba vlaky išli proti sebe po tej istej koľaji niekoľko kilometrov bez toho, aby bol spustený poplach.



V kauze stíhajú vyše 40 ľudí vrátane prednostu miestnej stanice zodpovedného za vypravovanie vlakov, no začiatok procesu sa do konca roka neočakáva.



Prieskumy verejnej mienky ukázali, že veľká väčšina Grékov verí, že vláda sa pokúsila zatajiť dôkazy o tragédii.



Vyšetrovacia správa pripisuje nehodu ľudskej chybe a vážnym štrukturálnym nedostatkom na gréckych železniciach. Podľa znaleckého posudku, ktorý financovali rodiny obetí, nákladný vlak viezol aj nelegálny náklad vrátane výbušných chemických látok, ktoré pri zrážke vzplanuli. Opozícia a príbuzní obetí obviňujú vládu, že po nehode zničila dôkazy, keďže miesto nehody bolo predčasne vyčistené.



Grécky parlament v utorok večer rozhodol o zriadení vyšetrovacieho výboru, ktorý má preskúmať možnú trestnú zodpovednosť jedného z Mitsotakisových spolupracovníkov - poslanca ND Christosa Triantopulosa. Ten iba niekoľko dní po nehode nariadil vyčistenie miesta nešťastia, čím sa mali zničiť dôležité dôkazy. Triantopulos, doterajší štátny tajomník ministerstva civilnej ochrany, poprel akékoľvek previnenie, v utorok však podal demisiu.