Grécka opozícia: Zavedenie šesťdňového pracovného týždňa je hanebnosť

Atény 9. júla (TASR) - Najväčšia grécka opozičná strana Syriza v utorok kritizovala vládu za prijatie zákona, ktorý umožňuje zaviesť šesťdňový pracovný týždeň v niektorých oblastiach hospodárstva. Opatrenie označila za hanebné. TASR informáciu prevzala z agentúry AFP.



Ľavicová opozičná strana tak reagovala na opatrenie, ktoré vstúpilo do platnosti na začiatku júla. Presadila ho vládnuca pravicová strana Nová demokracia premiéra Kyriakosa Mitsotakisa.



"Je to neakceptovateľné. Vláda musí pochopiť, že takéto opatrenia majú svoje následky," uviedla hovorkyňa strany Syriza Vula Kechajová. Dodala, že rozhodnutie spôsobilo Grécku medzinárodnú hanbu.



Krok gréckej vlády vzbudil pozornosť aj v zahraničí, keďže v západnej Európe sa diskutuje o skracovaní pracovného času a zavedení štvordňového pracovného týždňa, ktorého cieľom by malo byť zvýšenie produktivity zamestnancov.



Grécko trpí nedostatkom pracovných síl od finančnej krízy v roku 2008, v dôsledku ktorej krajinu opustilo množstvo mladých ľudí.



Šesťdňovým pracovným týždňom chce vláda kompenzovať nedostatok pracovnej sily v nedostatkových odvetviach. Hovorca vlády Pavlos Marinakis na Facebooku zdôraznil, že cieľom je riešiť akútny nedostatok kvalifikovaného personálu. Atény zároveň uviedli, že týmto opatrením bojujú aj proti nelegálnej práci.



Šesťdňový pracovný týždeň sa vzťahuje iba na určité odvetvia, v ktorých je nepretržitá prevádzka. Pracovníci zároveň majú v šiesty pracovný deň právo na príplatok vo výške 40 percent.