Grécka pobrežná stráž pátra na mori po šiestich nezvestných migrantoch

Atény 22. septembra (TASR) - Grécka pobrežná stráž pátra po najmenej šiestich migrantoch, ktorí sú nezvestní po nehode člna blízko ostrova Leros v Egejskom mori. Vo štvrtok o tom informovali grécki predstavitelia. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Polícia objavila na pláži na Lerose 49 utečencov z Afriky. Ich nafukovací čln našli zničený na mori, uviedol hovorca pobrežnej stráže.



Väčšina preživších pochádzala zo Sierra Leone, Somálska a Ugandy. Podľa ich slov sa člnom plavilo 55 osôb. Príslušné orgány preto začali pátraciu akciu.



Druhú záchrannú operáciu spustila pobrežná stráž pri meste Pylos na Peloponézskom polostrove na juhozápade Grécka. Provizórny čln s 85 utečencami na palube sa dostal do problémov a na pomoc mu museli prísť dve komerčné lode. Pobrežná stráž začala pátrať po ľuďoch, ktorí by sa mohli nachádzať vo vode. Zachránených migrantov previezla do najbližšieho prístavu v meste Kalamata.



V oblastiach, kde sa oba incidenty odohrali, fúkal podľa pobrežnej stráže vietor s rýchlosťou v nárazoch 38 kilometrov za hodinu, čo značne sťažilo podmienky na mori.



AFP pripomína, že počas plavby zo západného pobrežia Turecka do Grécka cez Egejské more každoročne zahynú desiatky migrantov.