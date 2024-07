Grécka pobrežná stráž pomohla lodi s migrantmi doraziť na Gavdos

Atény 8. júla (TASR) - Grécka pobrežná stráž v pondelok uviedla, že pomohla rybárskej lodi s viac než 280migrantmi na palube, ktorá sa dostala do problémov, bezpečne doraziť ku gréckemu ostrovu Gavdos v Stredozemnom mori. TASR o tom informuje s odvolaním na správu agentúry AP.



Grécke úrady dostali hlásenie o plavidle s migrantmi v pondelok pred svitaním, napísala grécka pobrežná stráž vo vyhlásení. Loď južne od Kréty zasiahol silný vietor.



Do záchrannej operácie sa zapojili dve plavidlá pobrežnej stráže, štyri obchodné lode a dve menšie súkromné plavidlá. Rybársku loď s 283 migrantmi na palube lokalizovali 18 námorných míľ južne od ostrova Gavdos.



Plavidlu sa nakoniec podarilo dostať do prístavu a migranti sa bezpečne vylodili. Zranenia alebo zdravotné ťažkosti bezprostredne neboli hlásené. K dispozícii neboli informácie o štátnej príslušnosti migrantov ani to, odkiaľ sa priplavili.



Grécka pobrežná stráž uviedla, že títo migranti boli z Gavdosu prevezení na Krétu.



Gavdos sa v posledných mesiacoch stal cieľom pre lode s migrantmi, ktoré plávajú cez Stredozemné more z Líbye, píše AP. Ľudia z Blízkeho východu, Afriky a Ázie, ktorí hľadajú lepší život v Európe, zvyčajne platia tisíce dolárov prevádzačom za miesto na nebezpečných a preplnených lodiach.