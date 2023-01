Grécka polícia nenašla v lietadle Ryanairu žiadnu výbušninu

Atény 22. januára (TASR) - Grécka polícia oznámila, že neobjavila nijakú výbušninu na palube lietadla spoločnosti Ryanair, ktoré v nedeľu po bombovej hrozbe pristálo na letisku v Aténach. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Polícia uviedla, že pri prehliadke lietadla aj kontrole pasažierov "nenašla nič podozrivé".



Boeing 737 so 190 ľuďmi na palube smeroval do Atén z poľského mesta Katovice. Šéf oddelenia pre styk s verejnosťou na letisku v Katoviciach Piotr Adamczyk agentúre AFP povedal, že varovný telefonát dostalo letisko v čase, keď stroj prelietal nad Slovenskom.



"Po štarte lietadla prijalo informačné stredisko letiska telefonát týkajúci sa možnej prítomnosti výbušného zariadenia na palube," uviedol.



O hrozbe následne upovedomili pilotov a riadiace veže.



Lietadlo potom až do bezpečného pristátia sprevádzali stíhačky - najskôr maďarské a napokon dve grécke. Pristálo vo vyhradenej časti medzinárodného letiska v Aténach krátko pred 18.00 h miestneho času (17.00 h SEČ), čiže s takmer 2,5-hodinovým meškaním.