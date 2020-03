Grécka polícia odrazila migrantov, ktorí chceli prekročiť hranicu

Kastanies 4. marca (TASR) - Grécka polícia použila v stredu ráno slzotvorný plyn a omračujúce granáty, aby odrazila migrantov snažiacich sa prekročiť pozemnú hranicu z Turecka. K stretom došlo neďaleko gréckej pohraničnej dediny Kastanies, pozdĺž hraničného plotu, ktorý je vybudovaný na veľkej časti pozemnej hranice tvorenej aj riekou Evros. Informovala o tom agentúra AP.



Turecko v posledných dňoch umožnilo tisícom migrantov, aby sa voľne presunuli k hraniciam s Gréckom a Bulharskom - dvoma členskými krajinami EÚ. Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan vyhlásil, že Ankara migrantom "otvorila dvere", a odkázal EÚ, že "by mala dodržať svoje prísľuby".



Migranti sa vydali k pozemnej hranici Turecka s Gréckom, ale aj na plavbu z tureckého pobrežia ku gréckym ostrovom.



Grécka vláda označila tento nápor migrantov za bezprostrednú hrozbu pre národnú bezpečnosť Grécka a uložila mimoriadne opatrenia v podobe rýchlych deportácií a zmrazenia prijímania žiadostí o azyl na jeden mesiac. Migranti podľa AFP hlásia, že pri pokuse o vstup na grécke územia ich vytláčajú späť za hranice do Turecka.



Tieto pokusy o nelegálne prekročenie grécko-tureckých hraníc súvisia s vystupňovaním ofenzívy sýrskej vládnej armády v provincii Idlib na severozápade Sýrie, odkiaľ pred bojmi k hraniciam s Tureckom ušlo okolo milióna sýrskych civilistov.



Aj keď západné médiá v súvislosti s tým píšu o humanitárnej kríze, šéf ruského centra pre zmierenie znepriatelených strán v Sýrii Oleg Žuravľov to podľa agentúry TASS odmietol.



Vyhlásil, že turecké úrady "násilím ženú" smerom k hranici s Gréckom asi 130.000 utečencov, ktorí boli v dočasných táboroch blízko turecko-sýrskej hranice. "Dve tretiny z nich nie sú Sýrčania, ale Afganci, Iračania a ľudia z afrických krajín," vyhlásil Žuravľov.